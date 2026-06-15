Amenzi de peste 250.000 de lei și 22 de permise suspendate în doar trei zile, în județul Satu Mare

Locale 15.06.2026 20:32
Amenzi de peste 250.000 de lei și 22 de permise suspendate în doar trei zile, în județul Satu Mare
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat în perioada 12 – 14 iunie a.c., activități de menținere a unui climat de ordine și siguranță publică în județ, aplicând peste 200 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 100.000 de lei.
Totodată, polițiștii sătmăreni   au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru efectuarea unor activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier în județ, aplicând peste 600 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 150.000 de lei.
De asemenea, a fost luată măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce în cazul a 22 conducători de autoturisme, fiind reținute și 15 certificate de înmatriculare ale autoturismelor.

Bărbați, cercetați pentru săvârșirea unor infracțiuni la regimul rutier

La data de 12 iunie a.c., în jurul orei 12:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Gherța Mică, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe Drumul Județean 109L, din localitatea Turț, au oprit un moped, condus de către un bărbat, de 69 de ani, din aceeași localitate.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.  În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

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La data de 14 iunie a.c., în jurul orei 18:30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Kenyszer, din localitatea Peleș, au oprit un moped, condus de către un tânăr de 24 de ani, din localitatea Peleș.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, mopedul nu figura ca fiind înmatriculat sau înregistrat.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

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