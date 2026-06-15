Bărbați, cercetați pentru săvârșirea unor infracțiuni la regimul rutier
La data de 12 iunie a.c., în jurul orei 12:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Gherța Mică, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe Drumul Județean 109L, din localitatea Turț, au oprit un moped, condus de către un bărbat, de 69 de ani, din aceeași localitate.
În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.
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La data de 14 iunie a.c., în jurul orei 18:30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Kenyszer, din localitatea Peleș, au oprit un moped, condus de către un tânăr de 24 de ani, din localitatea Peleș.
În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, mopedul nu figura ca fiind înmatriculat sau înregistrat.
În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat.