La data de 13 iunie a.c., în jurul orei 16.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Valea Vinului aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu în localitatea Amați, au oprit în trafic, un autoturism condus de către o tânără de 18 de ani, din aceeași localitate.

În urma controlului autoturismului, polițiștii au descoperit cantitatea de 13.060 fire țigarete care nu ar fi avut aplicate timbre fiscale, în valoare de peste 13.000 de lei.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate peste limita a 10.000 de țigarete.