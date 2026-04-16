















Școala Gimnazială Rákóczi Ferenc Satu Mare își consolidează poziția în rândul instituțiilor de învățământ preocupate de modernizarea actului educațional, prin participarea la proiecte europene dedicate incluziunii și dezvoltării profesionale.





Un pas important în această direcție a fost participarea la cursul internațional „Building an Inclusive School”, desfășurat în perioada 30 martie – 3 aprilie 2026, la Barcelona, în cadrul unui proiect Erasmus+ coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare.





Participarea școlii la această mobilitate reprezintă rezultatul unui efort constant și al unei dorințe clare de conectare la valorile educației europene. După două încercări anterioare fără finanțare, includerea în consorțiul Erasmus+ a demonstrat că perseverența și implicarea pot transforma obiectivele în realitate.





Cursul a reunit cadre didactice din mai multe țări europene, oferind oportunitatea unui schimb valoros de experiență și bune practici. Activitățile au fost axate pe educația incluzivă, motivarea elevilor și adaptarea metodelor de predare la nevoile fiecărui copil.





Un accent deosebit a fost pus pe instruirea diferențiată și pe importanța creării unui mediu educațional în care elevii să se simtă în siguranță, respectați și încurajați să își atingă potențialul.





Articolul care reflectă această experiență a fost realizat de directorul adjunct al școlii, Por Constantin-Nicolae, care a subliniat rolul esențial al motivației în procesul educațional și importanța implicării profesorilor în dezvoltarea elevilor.





Participarea la programul Erasmus+ reprezintă nu doar o oportunitate de formare, ci și un angajament al școlii pentru un învățământ modern, deschis și orientat spre nevoile reale ale elevilor.