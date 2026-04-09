AJF Satu Mare
Derby în ELITE: Talna Orașu Nou- Recolta Dorolț
- Primele două clasate se întâlnesc sâmbătă, de la ora 12
Derby în ELITE: Talna Orașu Nou- Recolta Dorolț
- Primele două clasate se întâlnesc sâmbătă, de la ora 12
Ultima etapă a sezonului regular din Liga a 4-a Elite a început joi după amiază la baza sportivă a Academiei Partium cu meciul dintre echipele satelit ale CSM Olimpia și Unirea Tășnad.
Combinata Tășnad-Decebal a surprins tânăra echipă gazdă și s-a impus cu 4-1 prin golurile reușite de Mădălin Bolba min 10 și 67, Stuleanec min 70 și Matiș min 81, respectiv Santiago Saraz min 37.
Cel mai așteptat meci al rundei e programat sâmbătă la prânz la Orașu Nou. Se întâlnesc primele două clasate, Talna și Recolta Dorolț într-un duel ce poate stabili campioana sezonului regular.
Recolta conduce în clasament și are un avans de un punct dar și un meci în plus disputant. De cealaltă parte, Talna vine după remiza neașteptată de la Odoreu dar mai are de jucat și o restanță , în deplasare la imprevizibila echipă de junior a celor de la CSM II Olimpia.
Vineri după amiază avem două partide, la Carei , CSM Victoria va încerca să oprească elanul Someșului Odoreu iar la Micula, Turul va da piept cu Oașul Negrești Oaș. Meciurile încep la ora 15 juniorii și 17 seniorii.
Program etapa a 14-a
CSM II Olimpia Satu Mare- Unirea Tășnad II Decebal 1-4
Vineri ora 15 juniorii-ora 17 seniorii
Turul Micula-Oașul
Victoria Carei- Someșul Odoreu
Sâmbătă ora 10 juniorii-12 seniorii
Talna Orașu Nou- Recolta Dorolț
CLASAMENT
1. Recolta Dorolţ 30p
2.Talna Oraşu Nou 29p
3. Oaşul 1969 19p
4.CSM Victoria Carei 15p
5.Someşul Odoreu 14p
6.Turul Micula 14p
7.CSM Olimpia II 14p
8.Unirea Tăşnad II 10p