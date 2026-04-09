Derby în ELITE: Talna Orașu Nou- Recolta Dorolț

- Primele două clasate se întâlnesc sâmbătă, de la ora 12





Ultima etapă a sezonului regular din Liga a 4-a Elite a început joi după amiază la baza sportivă a Academiei Partium cu meciul dintre echipele satelit ale CSM Olimpia și Unirea Tășnad.

Combinata Tășnad-Decebal a surprins tânăra echipă gazdă și s-a impus cu 4-1 prin golurile reușite de Mădălin Bolba min 10 și 67, Stuleanec min 70 și Matiș min 81, respectiv Santiago Saraz min 37.Cel mai așteptat meci al rundei e programat sâmbătă la prânz la Orașu Nou. Se întâlnesc primele două clasate, Talna și Recolta Dorolț într-un duel ce poate stabili campioana sezonului regular.Recolta conduce în clasament și are un avans de un punct dar și un meci în plus disputant. De cealaltă parte, Talna vine după remiza neașteptată de la Odoreu dar mai are de jucat și o restanță , în deplasare la imprevizibila echipă de junior a celor de la CSM II Olimpia.Vineri după amiază avem două partide, la Carei , CSM Victoria va încerca să oprească elanul Someșului Odoreu iar la Micula, Turul va da piept cu Oașul Negrești Oaș. Meciurile încep la ora 15 juniorii și 17 seniorii.Program etapa a 14-aCSM II Olimpia Satu Mare- Unirea Tășnad II Decebal 1-4Vineri ora 15 juniorii-ora 17 senioriiTurul Micula-OașulVictoria Carei- Someșul OdoreuSâmbătă ora 10 juniorii-12 senioriiTalna Orașu Nou- Recolta DorolțCLASAMENT1. Recolta Dorolţ 30p2.Talna Oraşu Nou 29p3. Oaşul 1969 19p4.CSM Victoria Carei 15p5.Someşul Odoreu 14p6.Turul Micula 14p7.CSM Olimpia II 14p8.Unirea Tăşnad II 10p