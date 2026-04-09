Derby în ELITE: Talna Orașu Nou- Recolta Dorolț

Sport 09.04.2026 23:55
AJF Satu Mare
Derby în ELITE: Talna Orașu Nou- Recolta Dorolț
- Primele două clasate se întâlnesc sâmbătă, de la ora 12

    Ultima etapă a sezonului regular din Liga a 4-a Elite a început joi după amiază la baza sportivă a Academiei Partium cu meciul dintre echipele satelit ale CSM Olimpia și Unirea Tășnad.

    Combinata Tășnad-Decebal a surprins tânăra echipă gazdă și s-a impus cu 4-1 prin golurile reușite de Mădălin Bolba min 10 și 67, Stuleanec min 70 și Matiș min 81, respectiv Santiago Saraz min 37.
    Cel mai așteptat meci al rundei e programat sâmbătă la prânz la Orașu Nou. Se întâlnesc primele două clasate, Talna și Recolta Dorolț într-un duel ce poate stabili campioana sezonului regular.
Recolta conduce în clasament și are un avans de un punct dar și un meci în plus disputant. De cealaltă parte, Talna vine după remiza neașteptată de la Odoreu dar mai are de jucat și o restanță , în deplasare la imprevizibila echipă de junior a celor de la CSM II Olimpia.
Vineri după amiază avem două partide, la Carei , CSM Victoria va încerca să oprească elanul Someșului Odoreu iar la Micula, Turul va da piept cu Oașul Negrești Oaș. Meciurile încep la ora 15 juniorii și 17 seniorii.
Program etapa a 14-a
CSM II Olimpia Satu Mare- Unirea Tășnad II Decebal 1-4
Vineri ora 15 juniorii-ora 17 seniorii
Turul Micula-Oașul
Victoria Carei- Someșul Odoreu
Sâmbătă ora 10 juniorii-12 seniorii
Talna Orașu Nou- Recolta Dorolț 

CLASAMENT
1. Recolta Dorolţ        30p
2.Talna Oraşu Nou        29p
3. Oaşul 1969        19p
4.CSM Victoria Carei    15p
5.Someşul Odoreu        14p
6.Turul Micula        14p
7.CSM Olimpia II        14p
8.Unirea Tăşnad II        10p
