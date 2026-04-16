Pe stadionul „Olimpia – Daniel Prodan” din Satu Mare se joacă sâmbătă, 18 aprilie, de la ora 11:00, unul dintre cele mai tensionate și importante meciuri ale sezonului pentru CSM Olimpia Satu Mare. Adversară va fi CSC Șelimbăr, într-un duel din etapa a 4-a a play-out-ului Ligii a 2-a în care gazdele nu mai au voie să facă pași greșiți.





Pentru sătmăreni, calculele sunt simple: doar victoria menține echipa în cursa pentru salvare.

„Non c’è due senza tre?” – speranța unei serii decisive

CSM Olimpia vine după două succese extrem de importante, ambele spectaculoase, 3-2 cu Dumbrăvița și 3-1 la Bacău, care au reaprins speranța în vestiar și în tribune. Iar întrebarea care plutește acum în aer este una celebră din fotbalul italian: „non c’è due senza tre?” – nu există doi fără trei?

Ar fi momentul perfect pentru a confirma revenirea și pentru a transforma aceste rezultate într-o serie care poate schimba complet finalul de sezon.

Victoria din etapa trecută, 3-1 în deplasare cu FC Bacău, a avut un impact major la nivel psihologic. Echipa a arătat caracter, organizare și determinare , exact ingredientele de care are nevoie și în meciul cu Șelimbăr.

De partea cealaltă, CSC Șelimbăr vine după un 0-0 cu CSC Dumbrăvița, un rezultat care confirmă soliditatea defensivă, dar și problemele în ofensivă.

În sezonul regulat, cele două echipe au remizat, 1-1, într-un meci în care diferențele au fost minime. Este de așteptat un nou duel echilibrat, decis la detalii.

CSM Olimpia nu este însă ocolită de probleme. Există semne de întrebare legate de starea medicală a unor jucători importanți, precum Hosu și Carpa, primul dintre ei decisive prin cele patru goluri marcate în ultimele două partied.

Se anunță un meci cu tensiune maximă, dar și cu o doză mare de speranță. Publicul sătmărean are motive să creadă, iar echipa are obligația să lupte până la capăt.



Condițiile meteo vor fi ideale pentru fotbal – temperaturi de 12–13 grade, cer senin și vânt moderat , însă adevărata „vreme” a meciului va fi dată de intensitatea din teren.

Programul etapei a 4-a (play-out Liga 2)

Sâmbătă, 18 aprilie, ora 11:00

FC Bacău – CS Afumați

CSM Reșița – Concordia Chiajna

CS Tunari – CSC Dumbrăvița

CSM Olimpia Satu Mare – CSC Șelimbăr

Clasament play-out Liga 2

1.CSM Reșița – 40 puncte

2.FC Bacău – 36 puncte

3.CS Afumați – 34 puncte

4.Concordia Chiajna – 34 puncte

5.CSC Dumbrăvița – 26 puncte

6.CSC Șelimbăr – 24 puncte

7.CSM Olimpia Satu Mare – 20 puncte

8. CS Tunari – 17 puncte

Pentru CSM Olimpia Satu Mare nu mai există jumătăți de măsură. Este genul de meci care poate schimba un sezon: fie reaprinde complet speranțele, fie complică dramatic situația.

Sâmbătă, la ora 11:00, pe „Daniel Prodan”, nu este doar un meci.

Este un test de caracter.

