Elevii lui Halas s-au întors cu medalii din Bosnia

Judoka pregătiți de Marian Halas au urcat pe tatami sâmbătă, în cadrul Cupei Europene pentru categoriile de pre-cadeți, competiție internațională de prestigiu desfășurată la Sarajevo, capitala Bosniei și Herțegovinei.

La întrecerea destinată categoriilor de vârstă U14 și U16 (pre-cadeți) au participat în acest an 575 de sportivi de la 126 de cluburi din 21 de țări.

Judoka de la CSM Olimpia Satu Mare au avut o evoluție excelentă, reușind să cucerească o medalie de aur și una de argint.

Iannis Marina și-a confirmat încă o dată talentul. După aurul obținut anul trecut la Cupa Europeană U13 de la Brno și titlul național din acest an, sportivul a urcat din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. La Sarajevo, el s-a impus în categoria U14, la -55 kg. Grație acestui rezultat, poate privi cu încredere spre Campionatul Balcanic, programat în perioada 6–7 iunie, în Macedonia de Nord.

Campioana României la categoria U16, Alessia Micaș – medaliată cu bronz la naționalele U18 din acest an – a ajuns până în finala categoriei -52 kg la Sarajevo, unde a obținut medalia de argint. Și ea se pregătește pentru Campionatul Balcanic, care va avea loc în luna octombrie, în Grecia.

La competiția din Sarajevo a participat și Anisia Halas, la categoria U16, -44 kg, însă de această dată nu a reușit să se califice între primele opt sportive.