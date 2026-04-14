Alexandra Gândea, medalie de bronz la Sarajevo

Judo





Judoka Alexandra Gândea, sportivă pregătită de Pelcz Attila, a obținut medalia de bronz la Cupa Europeană de cadeți mici desfășurată la Sarajevo, competiție organizată sub egida Uniunii Europene de Judo (EJU).

Turneul dedicat categoriilor de vârstă U14 și U16 (pre-cadeți) a reunit în acest an 575 de sportivi de la 126 de cluburi din 21 de țări, confirmând nivelul ridicat și concurența puternică.

Reprezentanta clubului CSM Olimpia Satu Mare, Alexandra Gândea, a concurat în întrecerea U16, unde a făcut pasul într-o categorie superioară de greutate. După evoluțiile bune din trecut la 36 kg, de această dată a luptat la categoria -40 kg, reușind să urce pe podium și să cucerească bronzul.

O altă elevă a antrenorului Pelcz Attila, Lorena Iluțan, a avut un parcurs solid la categoria 63 kg, ajungând până în semifinale, unde a fost învinsă la penalizări (shido). În lupta pentru bronz, a pierdut dramatic în ultimele secunde, după un yuko, încheind competiția pe locul al cincilea.

De asemenea, Németh Maja a acumulat experiență importantă la acest nivel competițional, la fel ca și Thiruvadi Alesszia, sportivă pregătită de antrenorul Terely Mihály, care s-a oprit în turul al doilea.