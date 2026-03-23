Tehnică militară în mișcare și antrenamente complexe în teren, în apropierea localităților din zonă





Prezență militară intensă pe râul Someș, în zona localității Mărtinești, unde militarii Batalionul 52 Geniu „TISA” desfășoară, în perioada 23 martie – 3 aprilie 2026, o amplă tabără de instrucție în cooperare cu Grupul de Luptă Francez din România.

Exercițiile, care se desfășoară în apropierea comunităților locale, implică antrenamente tactice complexe și deplasări de tehnică militară, fiind vizibile în teren pe durata mai multor zile.

Antrenamente în condiții de intervenție rapidă

Activitățile vizează pregătirea militarilor pentru intervenții în situații dificile, în special în mediul acvatic. Sunt simulate scenarii care presupun traversarea cursurilor de apă, instalarea mijloacelor de trecere și susținerea mobilității trupelor în condiții apropiate de cele reale.

Militarii se antrenează într-un cadru tactic complex, adaptat actualului context de securitate, punând accent pe reacția rapidă și coordonarea eficientă în teren.

Cooperare internațională și prezență vizibilă în teren

Militarii francezi urmează să se alăture exercițiului într-o etapă ulterioară, consolidând cooperarea cu trupele române și contribuind la creșterea nivelului de interoperabilitate.

Pe durata taberei, locuitorii din zonă pot observa deplasări de tehnică militară și activități specifice de instruire, desfășurate în proximitatea râului și a căilor de acces din zonă.

Autoritățile dau asigurări

Reprezentanții militari subliniază că exercițiul se desfășoară în condiții de siguranță și cu respectarea normelor de protecție a mediului. Totodată, aceștia transmit că scopul acestor activități este creșterea capacității de reacție și pregătirea pentru misiuni reale, nu existența vreunui pericol pentru populație.