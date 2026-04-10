Utilaj căzut în sensul giratoriu de pe Botizului. Circulația, blocată spre Podul Transilvaniei

Locale 10.04.2026 14:28
Un incident rutier a avut loc în această după-amiază în municipiul Satu Mare, în sensul giratoriu de pe strada Botizului, în zona care face legătura cu Podul Transilvaniei.

Potrivit primelor informații, un utilaj de compactat pământ a căzut de pe o platformă de transport chiar în interiorul giratoriului, blocând complet circulația în zonă. Traficul este afectat pe ambele sensuri, iar șoferii sunt nevoiți să caute rute ocolitoare.

La fața locului intervin echipaje pentru a degaja carosabilul și a repune utilajul pe platformă. Deocamdată nu sunt informații privind eventuale victime.

Știrea este în curs de actualizare.

