Aproximativ 400 de grame de substanțe interzise și trei autoturisme de lux, ridicate de anchetatori



Un nou caz de trafic de droguri zguduie municipiul Satu Mare, unde procurorii DIICOT, alături de polițiști și polițiști de frontieră, au destructurat o rețea implicată în distribuția de substanțe interzise. Trei persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, în urma unor acțiuni care au scos la iveală cantități importante de droguri de risc și mare risc.





Arestări și acuzații grave

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Satu Mare au dispus reținerea a doi inculpați, un bărbat și o femeie, de 45 și 48 de ani, cercetați pentru trafic de droguri de risc și mare risc, în formă continuată. Ulterior, instanța a decis arestarea preventivă a acestora pentru o perioadă de 30 de zile.

În același dosar, un tânăr de 20 de ani fusese deja arestat preventiv, după ce a fost prins în flagrant în timp ce deținea droguri destinate vânzării.

Capturi importante de droguri

Anchetatorii au descoperit și ridicat aproximativ 400 de grame de 4-CMC, drog de mare risc. De asemenea, în locuința femeii au fost identificate circa 130 de grame de 3-CMC (cunoscut sub denumirea de „cristal”), 16 grame de 4-CMC și o cantitate de canabis.





Din cercetări a reieșit că substanțele erau destinate comercializării, iar o parte semnificativă – aproximativ 300 de grame de 4-CMC – ar fi fost predată tânărului de 20 de ani pentru a fi vândută.

Flagrant și percheziții

La data de 17 martie 2026, tânărul a fost prins în flagrant de polițiștii de frontieră în municipiul Satu Mare, în timp ce avea asupra sa drogurile de mare risc.





Ulterior, în urma perchezițiilor efectuate la data de 7 aprilie, anchetatorii au descoperit la locuința bărbatului de 45 de ani aproximativ 85 de grame de canabis, precum și alte mijloace de probă. Totodată, au fost indisponibilizate trei autoturisme de lux.

Anchetă complexă, cu sprijin interinstituțional

Activitățile de urmărire penală au fost realizate de procurorii DIICOT împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare și polițiștii de frontieră. Acțiunea a beneficiat și de sprijinul polițiștilor criminaliști, al poliției canine și al jandarmilor sătmăreni.

Prezumpția de nevinovăție rămâne în vigoare

Reprezentanții anchetei subliniază că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.

Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale și stabilirea tuturor persoanelor implicate.



