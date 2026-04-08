Autoritățile din Satu Mare au început pregătirile pentru una dintre cele mai vechi și importante sărbători câmpenești din România





Data desfășurării unuia dintre cele mai reprezentative evenimente tradiționale din nordul țării, Sâmbra Oilor, a fost stabilită. Manifestarea va avea loc în 3 mai 2026, în localitatea Huta Certeze, ajungând în acest an la cea de-a 68-a ediție.

Pregătiri la nivel instituțional

Decizia a fost analizată în cadrul ședinței de coordonare convocate de prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, alături de conducerea structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne. La întâlnire au participat subprefecții Ioan Tibil și Cristian Valer Beseni, precum și secretarul general Cosmin Dorle.

Discuțiile au vizat organizarea în bune condiții a evenimentului, dar și stabilirea măsurilor necesare pentru perioada următoare.

Comandament special pentru organizare

În data de 15 aprilie, la sediul prefecturii va avea loc prima ședință a comandamentului de organizare, la care vor participa reprezentanți ai autorităților locale și ai Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare.

Acest comandament interinstituțional va avea rolul de a stabili măsuri esențiale privind siguranța participanților, gestionarea traficului și intervenția rapidă în situații de urgență.

Un simbol al Țării Oașului

Sâmbra Oilor reprezintă un reper cultural major nu doar pentru Țara Oașului, ci pentru întreg județul Satu Mare. Evenimentul adună anual mii de participanți, fiind o celebrare a tradițiilor pastorale, a portului popular și a identității locale.