Premieră pentru Satu Mare:





Sportul sătmărean marchează un moment important în această săptămână: pentru prima dată, municipiul Satu Mare are un reprezentant la Campionatul European de judo seniori, competiție găzduită la Tbilisi, în Georgia.

Este vorba despre sportiva Gorguet Maidelines, legitimată la CSM Olimpia Satu Mare, care va reprezenta România la categoria -78 kg. Mai mult, aceasta este singura reprezentantă feminină a României la această categorie, un fapt care subliniază valoarea și încrederea de care se bucură în cadrul lotului național.

Deși se află de doar doi ani în circuitul seniorilor, judoka din Satu Mare antrenată de Pelcz Attila, a avut o ascensiune remarcabilă, ocupând în prezent locul 50 mondial, din aproximativ 250 de sportive. Rezultatele recente confirmă forma bună: în 2024, a cucerit medalia de bronz la Grand Prix-ul de la Zagreb, performanță care i-a consolidat poziția în clasamentele internaționale.

Participarea la Europene reprezintă un pas major în carieră, dar și un semnal clar că sportiva sătmăreană este una dintre piesele importante ale viitorului judo-ului românesc. În plus, aceasta are șanse reale de calificare la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028, unde procesul de calificare va începe în perioada următoare.

Prezența sa la acest nivel reprezintă nu doar o premieră pentru Satu Mare, ci și confirmarea muncii și a potențialului unei sportive aflate în plină ascensiune.