Talna Orașu Nou se impune în restanța de la CSM II Olimpia și porșete în play off cu prima șansă la titlu
L programul meciurilor din week end din fotbalul județean
Miercuri, pe terenul sintetic al Academiei de Fotbal Partium, s-a disputat partida restantă din etapa a 12-a a Ligii 4 Elite, dintre CSM Olimpia Satu Mare II și liderul campionatului, Talna Orașu Nou. Oaspeții s-au impus cu 3-0 și și-au consolidate poziția de lider din ELITE.
Chiar dacă au aliniat o echipă foarte tânără, formată în mare parte din jucători ai Academiei Partium cu vârste între 16 și 19 ani, sătmărenii au oferit o replică onorabilă unei formații mult mai experimentate. Cel mai în vârstă jucător din echipa gazdă a fost Răzvan Prodan, în vârstă de 26 de ani.
După un început echilibrat, oaspeții au reușit să deschidă scorul în minutul 24, prin Alex Mărieș, care a marcat după o acțiune personală de toată frumusețea. Avantajul a fost majorat șase minute mai târziu, când Florin Palinceac a făcut 0–2, scor cu care s-a intrat la pauză.
În repriza secundă, Talna a controlat jocul și a mai punctat o dată în minutul 67, prin Raul Negrean, stabilind scorul final, 0–3.
Liga a IV-a ELITE – (PLAYOFF) – Etapa 1
Sâmbătă, 18 aprilie
CSM Victoria Carei – Talna Orașu Nou
13:00 seniori
15:00 juniori
Recolta Dorolț – Turul Micula
15:00 juniori
17:00 seniori
Duminică, 19 aprilie
Unirea Tășnad II / Decebal – Someșul Odoreu
13:00 juniori
15:00 seniori
Oașul 1969 – CSM Olimpia Satu Mare II (U19)
15:00 seniori
Liga a IV-a – Seria A – Etapa 13
Duminică, 19 aprilie
Victoria Apa – Sportul Botiz
15:00 seniori
Recolta Dorolț II Dara – Voința Turț
17:00 seniori
Dacia Medieșu Aurit – Voința Lazuri
17:00 seniori
Înfrățirea Tarna Mare – Cetate 800 Ardud
nu se dispută
Liga a IV-a – Seria B (PLAYOFF) – Etapa 2
Sâmbătă, 18 aprilie
Kneho Urziceni – Recolta Sanislău
12:00 seniori
Duminică, 19 aprilie
Frohlich Foieni – Someșul Oar
15:00 juniori
17:00 seniori
Ghenci 2006 – Schwaben Cămin
17:00 seniori
Fortuna Căpleni – Ciumești
17:00 seniori
Real Andrid – Crasna Moftinu Mic
15:00 juniori
17:00 seniori
Liga a IV-a – Seria B (PLAYOUT) – Etapa 1
Victoria Petrești – Cetate 800 Ardud
15:00 seniori
Vulturii Santău – Unirea Pișcolt
17:00 seniori
Liga a V-a – Etapa 14
Sâmbătă, 18 aprilie
Olimpia Domănești – Diferit SM
17:00 seniori
Il Calcio SM – Voința Lazuri II Bercu
17:00 seniori
Duminică, 19 aprilie
Prietenia Crucişor – Viitorul Viile Satu Mare
17:00 seniori
Voința Babța – STĂ
Ugocea Porumbești – Livada
nu se dispută
Platanul Marna – Dacia Supur
nu se dispută
Liga a V-a – Meci devans (Etapa 22)
Duminică, 19 aprilie
Dacian Supur – AS Livada
17:00 seniori