Grație acestei victorii, Talna își reface avantajul de cinci puncte față de ocupanta locului secund, Recolta Dorolț , care are 30 de puncte. Și va începe play off-ul din postura de mare favorită la titlu mai ales că meciul direct cu cei de la Dorolț se va juca la Orașu Nou.









Programul meciurilor din week end din fotbalul județean:

Liga a IV-a ELITE – (PLAYOFF) – Etapa 1 Sâmbătă, 18 aprilie CSM Victoria Carei – Talna Orașu Nou 13:00 seniori 15:00 juniori Recolta Dorolț – Turul Micula 15:00 juniori 17:00 seniori Duminică, 19 aprilie Unirea Tășnad II / Decebal – Someșul Odoreu 13:00 juniori 15:00 seniori Oașul 1969 – CSM Olimpia Satu Mare II (U19) 15:00 seniori Liga a IV-a – Seria A – Etapa 13 Duminică, 19 aprilie Victoria Apa – Sportul Botiz 15:00 seniori Recolta Dorolț II Dara – Voința Turț 17:00 seniori Dacia Medieșu Aurit – Voința Lazuri 17:00 seniori Înfrățirea Tarna Mare – Cetate 800 Ardud nu se dispută Liga a IV-a – Seria B (PLAYOFF) – Etapa 2 Sâmbătă, 18 aprilie Kneho Urziceni – Recolta Sanislău 12:00 seniori Duminică, 19 aprilie Frohlich Foieni – Someșul Oar 15:00 juniori 17:00 seniori Ghenci 2006 – Schwaben Cămin 17:00 seniori Fortuna Căpleni – Ciumești 17:00 seniori Real Andrid – Crasna Moftinu Mic 15:00 juniori 17:00 seniori Liga a IV-a – Seria B (PLAYOUT) – Etapa 1 Victoria Petrești – Cetate 800 Ardud 15:00 seniori Vulturii Santău – Unirea Pișcolt 17:00 seniori Liga a V-a – Etapa 14 Sâmbătă, 18 aprilie Olimpia Domănești – Diferit SM 17:00 seniori Il Calcio SM – Voința Lazuri II Bercu 17:00 seniori Duminică, 19 aprilie Prietenia Crucişor – Viitorul Viile Satu Mare 17:00 seniori Voința Babța – STĂ Ugocea Porumbești – Livada nu se dispută Platanul Marna – Dacia Supur nu se dispută Liga a V-a – Meci devans (Etapa 22) Duminică, 19 aprilie Dacian Supur – AS Livada 17:00 seniori



Miercuri, pe terenul sintetic al Academiei de Fotbal Partium, s-a disputat partida restantă din etapa a 12-a a Ligii 4 Elite, dintre CSM Olimpia Satu Mare II și liderul campionatului, Talna Orașu Nou. Oaspeții s-au impus cu 3-0 și și-au consolidate poziția de lider din ELITE.Chiar dacă au aliniat o echipă foarte tânără, formată în mare parte din jucători ai Academiei Partium cu vârste între 16 și 19 ani, sătmărenii au oferit o replică onorabilă unei formații mult mai experimentate. Cel mai în vârstă jucător din echipa gazdă a fost Răzvan Prodan, în vârstă de 26 de ani.După un început echilibrat, oaspeții au reușit să deschidă scorul în minutul 24, prin Alex Mărieș, care a marcat după o acțiune personală de toată frumusețea. Avantajul a fost majorat șase minute mai târziu, când Florin Palinceac a făcut 0–2, scor cu care s-a intrat la pauză.În repriza secundă, Talna a controlat jocul și a mai punctat o dată în minutul 67, prin Raul Negrean, stabilind scorul final, 0–3.