Talna Orașu Nou se impune în restanța de la CSM II Olimpia și porșete în play off cu prima șansă la titlu

Sport 16.04.2026 19:21
Talna Orașu Nou se impune în restanța de la CSM II Olimpia și porșete în play off cu prima șansă la titlu
AJF Satu Mare
Talna Orașu Nou se impune în restanța de la CSM II Olimpia și porșete în play off cu prima șansă la titlu
L programul meciurilor din week end din fotbalul județean
Miercuri, pe terenul sintetic al Academiei de Fotbal Partium, s-a disputat partida restantă din etapa a 12-a a Ligii 4 Elite, dintre  CSM Olimpia Satu Mare II și liderul campionatului, Talna Orașu Nou. Oaspeții s-au impus cu 3-0 și și-au consolidate poziția de lider din ELITE.
Chiar dacă au aliniat o echipă foarte tânără, formată în mare parte din jucători ai Academiei Partium cu vârste între 16 și 19 ani, sătmărenii au oferit o replică onorabilă unei formații mult mai experimentate. Cel mai în vârstă jucător din echipa gazdă a fost Răzvan Prodan, în vârstă de 26 de ani.
După un început echilibrat, oaspeții au reușit să deschidă scorul în minutul 24, prin Alex Mărieș, care a marcat după o acțiune personală de toată frumusețea. Avantajul a fost majorat șase minute mai târziu, când Florin Palinceac a făcut 0–2, scor cu care s-a intrat la pauză.
În repriza secundă, Talna a controlat jocul și a mai punctat o dată în minutul 67, prin Raul Negrean, stabilind scorul final, 0–3.
Grație acestei victorii, Talna  își reface avantajul de cinci puncte față de ocupanta locului secund, Recolta Dorolț , care are 30 de puncte. Și va începe play off-ul din postura de mare favorită la titlu mai ales că meciul direct cu cei de la Dorolț se va juca la Orașu Nou.




Programul meciurilor din week end din fotbalul județean:

Liga a IV-a ELITE – (PLAYOFF) – Etapa 1

Sâmbătă, 18 aprilie

CSM Victoria Carei – Talna Orașu Nou

13:00 seniori

15:00 juniori

Recolta Dorolț – Turul Micula

15:00 juniori

17:00 seniori

Duminică, 19 aprilie

Unirea Tășnad II / Decebal – Someșul Odoreu

13:00 juniori

15:00 seniori

Oașul 1969 – CSM Olimpia Satu Mare II (U19)

15:00 seniori

Liga a IV-a – Seria A – Etapa 13

Duminică, 19 aprilie

Victoria Apa – Sportul Botiz

15:00 seniori

Recolta Dorolț II Dara – Voința Turț

17:00 seniori

Dacia Medieșu Aurit – Voința Lazuri

17:00 seniori

Înfrățirea Tarna Mare – Cetate 800 Ardud

nu se dispută

Liga a IV-a – Seria B (PLAYOFF) – Etapa 2

Sâmbătă, 18 aprilie

Kneho Urziceni – Recolta Sanislău

12:00 seniori

Duminică, 19 aprilie

Frohlich Foieni – Someșul Oar

15:00 juniori

17:00 seniori

Ghenci 2006 – Schwaben Cămin

17:00 seniori

Fortuna Căpleni – Ciumești

17:00 seniori

Real Andrid – Crasna Moftinu Mic

15:00 juniori

17:00 seniori

Liga a IV-a – Seria B (PLAYOUT) – Etapa 1

Victoria Petrești – Cetate 800 Ardud

15:00 seniori

Vulturii Santău – Unirea Pișcolt

17:00 seniori

Liga a V-a – Etapa 14

Sâmbătă, 18 aprilie

Olimpia Domănești – Diferit SM

17:00 seniori

Il Calcio SM – Voința Lazuri II Bercu

17:00 seniori

Duminică, 19 aprilie

Prietenia Crucişor – Viitorul Viile Satu Mare

17:00 seniori

Voința Babța – STĂ

Ugocea Porumbești – Livada

nu se dispută

Platanul Marna – Dacia Supur

nu se dispută

Liga a V-a – Meci devans (Etapa 22)

Duminică, 19 aprilie

Dacian Supur – AS Livada

17:00 seniori





 
Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

