



Primăria Municipiului Satu Mare anunță continuarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii rutiere și pietonale și în anul 2026, în cadrul unui program amplu ce vizează îmbunătățirea condițiilor de trafic și a aspectului urban.

Potrivit reprezentanților instituției, pentru acest an a fost întocmită o listă care include peste 20 de străzi din municipiu, unde urmează să fie realizate lucrări de reabilitare a carosabilului și a trotuarelor.

În această perioadă, intervențiile sunt în plină desfășurare pe străzile București și Sighișoara, unde se execută lucrări de asfaltare. Acestea au ca scop creșterea siguranței rutiere și asigurarea unui confort sporit pentru participanții la trafic.

„Continuăm investițiile în infrastructura orașului, cu accent pe modernizarea străzilor și trotuarelor, pentru a oferi cetățenilor condiții mai bune de deplasare și un oraș mai bine organizat”, au transmis reprezentanții Primăriei Satu Mare.

Autoritățile locale dau asigurări că lucrările vor continua și în perioada următoare, în funcție de condițiile meteo, și fac apel la înțelegerea cetățenilor pentru eventualele restricții temporare de trafic generate de aceste intervenții.