Recenta carte tipărită de Theodor Paleologu, intitulată ,,Ce ne facem cu atâția proști?”, abordează o temă care la nivelul României nu este una tocmai ușoară, dar axându-ne pe Satu Mare, că doar aici trăim, până la urmă, ,,ce ne pasă nouă” de cum sunt cei din București sau alte orașe?

O simplă știre despre câțiva tineri care dansau pe capota unor mașini într-o parcare din Satu Mare a stârnit un val de reacții greu de imaginat în mediul online. În locul unor opinii civilizate sau al unor discuții argumentate, secțiunea de comentarii a fost invadată de injurii, limbaj vulgar și atacuri jignitoare.

Acesta este nivelul educației în Satu Mare?

Mesaje pline de obscenități, amenințări și expresii degradante au fost postate fără reținere, unele dintre ele adunând chiar aprecieri din partea altor utilizatori. Fenomenul nu este unul izolat, de aceea subliniem aceste chestiuni. Mediul online devine butoiul cu înjurături împotriva presei, atunci când subiectele nu sunt pe placul unora. Tot mai des, rețelele sociale devin locul unde frustrările sunt exprimate fără filtru, iar lipsa de responsabilitate în exprimare este confundată cu libertatea de opinie.

Dincolo de subiectul inițial al știrii, reacțiile apărute în comentarii scot în evidență o problemă mai profundă, degradarea limbajului și a dialogului public. Nu mai există civilizație în mediul online, dar toate ca toate, apoi în viața de zi cu zi, vă puteți imagina cam care este nivelul limbajului în comunicare.

