



Sătmărenii au, de acum, acces mai facil la servicii de neurochirurgie modernă, fără a mai fi nevoiți să se deplaseze în centre universitare. Invitat în cadrul emisiunii Actualitatea sătmăreană de la Nord Vest TV, dr. Bogdan Voinea, medic neurochirurg, a vorbit despre activitatea sa în cadrul Cabinetului Dr. Coica, dar și despre cele mai frecvente probleme ale coloanei vertebrale și importanța prevenției.

Consultații la Satu Mare, intervenții la standarde europene

Medicul a explicat cum a ajuns să consulte la Satu Mare și ce înseamnă concret acest lucru pentru pacienți:

„Pot aduce o evaluare corectă și o expertiză modernă în tratamentul coloanei vertebrale, chiar aici în Satu Mare. Pacienții nu mai sunt nevoiți să se deplaseze în alte centre.”

Dr. Voinea face parte dintr-o echipă specializată în chirurgia spinală la Cluj-Napoca, unde sunt realizate intervențiile chirurgicale, însă consultațiile, evaluările și unele terapii ,precum infiltrațiile pentru durere ,pot fi făcute local.

„Dacă pacientul vine din timp, de multe ori putem evita operația. Prefer o abordare conservatoare și nu sar direct la intervenția chirurgicală.”

Hernia de disc: cauze, simptome și mituri

Unul dintre subiectele centrale ale discuției a fost hernia de disc , o afecțiune tot mai frecventă.

„Hernia de disc este o consecință, nu o cauză. Este vârful icebergului unei probleme mai mari – discopatia.”

Medicul explică faptul că stilul de viață modern este un factor major: sedentarismul, statul prelungit la birou, lipsa mișcării, obezitatea

„Văd pacienți de 15 ani cu modificări ale coloanei specifice unor persoane de 40 de ani.”

Un mit frecvent este că orice durere de spate înseamnă hernie:

„Nu orice durere de spate înseamnă hernie. Este normal ca, odată cu vârsta, coloana să mai doară. Important este să știm când devine patologic.”

Când trebuie să mergem urgent la medic

Dr. Voinea atrage atenția asupra semnalelor de alarmă care nu trebuie ignorate:

„Dacă durerea coboară pe picior sau pe mână, vorbim deja despre o compresie nervoasă și trebuie consult de specialitate cât mai repede.”

Mai mult, există situații de urgență:

„Dacă pacientul nu mai poate urina, deși simte nevoia, este o urgență neurochirurgicală. Nervii trebuie decompresați cât mai rapid.”

RMN-ul ,investigația esențială

Pentru un diagnostic corect, medicul recomandă:

„RMN-ul este investigația de elecție pentru coloana vertebrală. Ne arată nervii, discurile și măduva spinării.”

Tehnologia modernă a schimbat radical neurochirurgia:

„Astăzi lucrăm minim invaziv, cu incizii mici, iar pacientul poate pleca acasă a doua zi.”

Operațiile nu mai sunt ce erau odată

Frica de operație este încă prezentă, însă medicul subliniază progresul uriaș din domeniu:

„Nu este adevărat că dacă te operezi pe coloană riști să paralizezi. Tehnologia a evoluat enorm, iar siguranța este mult mai mare.”

În unele cazuri, intervențiile pot dura chiar și 8–10 ore, însă în altele:

„O hernie de disc poate fi operată în aproximativ o oră, iar pacientul se ridică în picioare în aceeași zi.”

Rolul esențial al prevenției și al recuperării

Un punct important subliniat de medic este prevenția:

„Cu cât pacientul vine mai devreme, cu atât cresc șansele să evităm operația.”

Recomandările sunt clare: mișcare zilnică, postură corectă, controlul greutății

renunțarea la fumat.

Despre fumat, explicația este una mai puțin cunoscută:

„Fumatul reduce vascularizația discului intervertebral și îl face mai vulnerabil la degenerare.”

De asemenea, kinetoterapia este esențială:

„Pacientul trebuie să ne ajute și el. Recuperarea și schimbarea stilului de viață sunt cheia pentru a evita recidiva.”

Stilul de viață modern, principala problemă

Medicul atrage atenția asupra unei realități îngrijorătoare:

„Patologia degenerativă a coloanei crește odată cu îmbătrânirea populației, dar și din cauza stilului de viață modern.”

Inclusiv copiii sunt afectați: „Mișcarea este esențială. Recomand înotul – este cel mai bun sport pentru coloană.”

Acces local la expertiză medicală

Prezența unui neurochirurg la Satu Mare reprezintă un pas important pentru sistemul medical local:

„Acum aveți acces local la o expertiză neurochirurgicală modernă. Nu mai trebuie să vă deplasați în alt centru pentru o evaluare corectă.”

Mesajul final al medicului este unul simplu și clar:

„Nu ignorați durerea și nu așteptați să se agraveze. Dacă veniți din timp, putem găsi soluții și, în multe cazuri, putem evita operația.”

Programările se pot face la Cabinetul Dr. Coica din Satu Mare, unde dr. Bogdan Voinea consultă periodic:

Consultațiile au loc la Cabinetul Dr. Coica din Satu Mare.

Programări: 0735 879 145 / 0732 116 809

