Peste 280 de elevi talentați din întreaga țară și din afara granițelor participă la competiția dedicată excelenței în educație



Județul Satu Mare devine, în perioada 14–18 aprilie 2026, un veritabil centru al performanței școlare, odată cu organizarea etapei naționale a Olimpiadei de limbă și literatură română pentru școli și secții cu predare în limbile minorităților, dar și pentru românii din diaspora. Evenimentul reunește elevi de excepție, profesori dedicați și specialiști în domeniu, într-o celebrare a limbii române și a identității culturale.

Participare numeroasă și tematică inspirată

Desfășurată sub genericul „Cronica excelenței. Un popas al spiritului, între tradiție și modernitate”, olimpiada aduce la Satu Mare 280 de elevi, însoțiți de 33 de profesori din 19 județe. De asemenea, competiția beneficiază de expertiza a 46 de membri ai comisiei centrale.

Probele competiției, între rigoare și expresivitate

Elevii își vor demonstra cunoștințele și creativitatea în cadrul a două probe esențiale. Proba scrisă, intitulată sugestiv „Metafora în scris”, va avea loc joi, 16 aprilie, între orele 09:00 și 12:00, la Colegiul Național „Kölcsey Ferenc”.

Proba orală, „Arta cuvântului rostit”, este programată vineri, 17 aprilie, la Liceul Teologic Romano-Catolic „Hám János”, punând accent pe expresivitate, dicție și capacitatea de argumentare a concurenților.

Dincolo de concurs: experiențe culturale și sociale

Organizatorii au pregătit un program diversificat, menit să le ofere participanților o experiență completă. Deschiderea oficială va avea loc miercuri, 15 aprilie, de la ora 17:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor.

Elevii vor putea descoperi orașul printr-o activitate de tip „Treasure Hunting”, explorând puncte culturale și istorice reprezentative. Totodată, atmosfera va fi animată vineri seara prin evenimentul „Litup la Turn”, organizat în zona Turnului Pompierilor.

Gala laureaților, momentul de vârf

Festivitatea de premiere, momentul culminant al olimpiadei, va avea loc sâmbătă, 18 aprilie, între orele 10:00 și 12:00, pe scena Teatrului de Nord din Satu Mare.

Rezultatele vor fi afișate atât la centrele de concurs, cât și online, pe site-ul oficial al competiției.

Mai mult decât o competiție

Organizatorii își propun ca această olimpiadă să fie nu doar o întrecere academică, ci și un spațiu al dialogului cultural, unde excelența se îmbină cu respectul, prietenia și dragostea pentru limba română.