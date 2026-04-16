



Polițiștiii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, la data de 15 aprilie 2026, ample acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice la nivelul județului, soldate cu aplicarea a peste 350 de sancțiuni contravenționale.

În cadrul activităților desfășurate pentru prevenirea faptelor antisociale, oamenii legii au aplicat peste 50 de sancțiuni, valoarea acestora depășind 19.000 de lei. Acțiunile au vizat respectarea normelor de conviețuire socială și prevenirea incidentelor în spațiul public.

De asemenea, polițiștii rutieri au intensificat controalele în trafic, desfășurând activități de supraveghere, fluidizare și verificare a respectării legislației rutiere. În urma acestor acțiuni, au fost aplicate peste 300 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 100.000 de lei.

Acțiunile au avut ca obiectiv creșterea gradului de siguranță pentru cetățeni, atât în mediul urban, cât și în cel rural, precum și prevenirea accidentelor rutiere. Reprezentanții IPJ Satu Mare anunță că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, pentru descurajarea comportamentelor care pun în pericol ordinea publică și siguranța rutieră.