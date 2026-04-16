Conducerea CJ Satu Mare, întâlnire cu primarii din județ: 43,7 milioane de lei pentru dezvoltarea locală

Locale 16.04.2026 13:52
Conducerea Consiliul Județean Satu Mare s-a întâlnit joi cu primarii din județ, în cadrul unei ședințe de lucru dedicate repartizării cotei de 6% din impozitul pe venit estimat pentru anul 2026.

Președintele instituției, Pataki Csaba, a anunțat că suma alocată județului în acest an se ridică la 43.793.000 de lei. Fondurile urmează să fie distribuite orașelor și comunelor pentru susținerea proiectelor de dezvoltare locală, după aprobarea acestora în următoarea ședință ordinară a Consiliului Județean.

În cadrul întâlnirii, directorul executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Satu Mare, Dan Maier, a prezentat primarilor principalele aspecte legate de politicile bugetare aplicabile în acest an, oferind clarificări privind utilizarea fondurilor.

Un alt punct important pe agenda discuțiilor a fost proiectul DECRISIS, implementat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare. Prin acest program, 16 cabinete medicale școlare din mediul rural vor fi dotate cu mobilier și echipamente moderne, beneficiari fiind inclusiv copiii cu nevoi speciale.

La final, președintele Pataki Csaba a subliniat importanța colaborării între administrațiile locale și necesitatea unei viziuni unitare pentru dezvoltarea echilibrată a județului Satu Mare.


Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
