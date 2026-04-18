Comunitatea își ia rămas-bun de la Ioan Gherman, un om al datoriei și al discreției

Moartea lasă uneori în urmă nu doar tăcere, ci și o apăsătoare senzație de gol. În aceste zile, o comunitate din Țara Oașului trăiește o astfel de pierdere, după ce unul dintre oamenii care i-au fost sprijin și voce a trecut în neființă.

O viață dedicată comunității

Cu profundă durere în suflet, cei care l-au cunoscut anunță trecerea în eternitate a lui Ioan Gherman, fost viceprimar și consilier local, un om care și-a legat numele de responsabilitate și implicare.

De-a lungul mai multor mandate, acesta a servit comunitatea cu demnitate, fiind mereu prezent acolo unde era nevoie de echilibru, decizie și bună-credință. În funcțiile pe care le-a ocupat, nu a căutat recunoaștere sau răsplată, ci a pus, constant, binele oamenilor mai presus de orice interes personal.









Un om al valorilor simple și autentice

Cei care l-au cunoscut îl descriu drept un om onest, corect și devotat — un prieten de nădejde și un coleg pe care te puteai baza în orice împrejurare. A fost genul de lider discret, care a preferat faptele în locul vorbelor și care a înțeles că administrația înseamnă, înainte de toate, responsabilitate față de oameni.

Plecarea sa lasă un gol imens, nu doar în sufletele celor apropiați, ci și în viața comunității pe care a slujit-o cu credință.

Durere și recunoștință

În fața acestei pierderi, gândurile se îndreaptă către familia îndurerată, căreia i se transmit sincere condoleanțe și putere pentru a trece peste această grea încercare.

Ioan Gherman rămâne în memoria celor care l-au cunoscut ca un simbol al implicării și al respectului față de semeni.

Nu va fi uitat.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.



