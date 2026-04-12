



De Praznicul Învierii Domnului, duminică, 12 aprilie 2026, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit Slujba Învierii Domnului, urmată de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la Catedrala Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Satu Mare.

Lăcașul de cult a devenit neîncăpător pentru numărul impresionant al credincioșilor care au participat la slujba din noaptea sfântă, venind să primească Lumina Învierii și să trăiască bucuria marelui praznic creștin.

Atmosfera de profundă trăire duhovnicească a fost întregită de răspunsurile liturgice oferite la strană de membrii Grupului Psaltic „Sfinții Martiri Brâncoveni”, care au contribuit la solemnitatea momentului.

Evenimentul a reafirmat importanța sărbătorii pascale în viața comunității locale și a adus împreună credincioși de toate vârstele, uniți în credință și speranță.