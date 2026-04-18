Liga a 3-a. Tășnadul cedează clar la Alba Iulia

Prima înfrângere din play-off vine dur, pe ”Cetate”, urmează meciul sezonului, cu Poli Timișoara

Parcursul excelent din play-off al celor de la Unirea Tășnad a fost oprit brusc pe „Cetate”, acolo unde CSM Unirea Alba Iulia a arătat de ce este una dintre principalele candidate la barajul de promovare. Scorul final, 5–1, nu lasă loc de interpretări: a fost o lecție dură pentru tășnădeni, chiar dacă începutul le-a aparținut.

Start curajos, final amar

Tășnadul a început fără complexe și a lovit prima. Ivorianul Sanogo a fost omul momentului în debut, iar în minutul 22 a deschis scorul după o fază rapidă, speculând o centrare venită din stânga. Pentru câteva minute, surpriza plutea în aer.

Doar că replica gazdelor a fost pe măsură. Alba Iulia a întors rezultatul până la pauză, profitând și de un autogol nefericit al lui Negrea, iar Banyoi a dus scorul la 2–1 din penalty chiar înainte de pauză.

Repriza secundă a fost însă dominată clar de „alb-negri”. Căpitanul Jorza a reușit un gol superb, Borcea a punctat pentru 4–1, iar Fetița a închis tabela cu o reușită la prima atingere. Tășnadul a căzut fizic și mental, iar scorul a devenit unul sever.





Este prima înfrângere pentru Unirea Tășnad în acest play-off, una care vine însă într-un moment sensibil al sezonului. Echipa rămâne pe locul 4, cu 13 puncte, dar pierde teren în fața adversarelor directe.

În schimb, victoria confirmă ascensiunea celor de la CSM Unirea Alba Iulia, care urcă pe locul 3 și se anunță o candidată serioasă pentru poziția secundă, ce duce la baraj. Cu un joc ofensiv, variat și eficient, albaiulienii par să fi trecut peste sincopa de la Zalău și intră cu moral excelent în duelul direct pentru podium.

Urmează meciul sezonului: liderul vine la Tășnad

Pentru echipa antrenată de Ioan Stelescu și Mihai Sabău nu există timp de lamentări. Sâmbătă, la Tășnad, vine liderul Politehnica Timișoara, într-un meci care poate redefini finalul de sezon.

Va fi cu siguranță evenimentul sportiv al începutului de an de la Tășnad. După o înfrângere dură, reacția echipei lui Mihai Sabău devine esențială. Publicul din Tășnad poate juca și el un rol important , echipa a arătat în acest play-off că poate surprinde pe oricine, dar acum trebuie să demonstreze că poate și reveni.

Unirea Alba Iulia- Unirea Tășnad 5-1

Arbitri M. Naidin Marius (Piteşti), M. Ionescu (Bradu – Argeş), Fl. Andrei (Oradea), rezervă L. Herczeg (Băcia) Observatori Căt. Botaș (Timişoara), M. Cozma (Zalău)

CSM Unirea: Ducan – Szijj, Ardei, Vomir, Ondreykovicz – Ardeiu (74, Lambru), Jorza/cpt., V. Borcea (69, Fetița) – Miclăuș (69, Glonț), Banyoi (67, Blănaru), Mihaiu (74, Pîntea); rezerve Roman, Butnariu, Giosu, Golda. Antrenor Dragoș Militaru.

Unirea Tășnad: Traia (57, Dumitru) – Funkerhauzer, Negrea, Gomez, Vajda/ cpt. – Băciuț (57, Vultur), Groza (57, Țăran), Kouadio (66, Ciul), Matei, Chitaș - Sanogo; rezerve Tătaru, Topan, Csatari, Militaru, Chifor. Antrenor Mihai Sabău.





SERIA 4

Viitorul Arad – Minaur Baia Mare 1-2

Metalurgistul Cugir – Sănătatea Cluj 0-1

Unirea Alba Iulia – Unirea Tăşnad 5-1

Știința Poli Timișoara – SCM Zalău 1-0

