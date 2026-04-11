







Turul a jucat în inferioritate dar s-a impus în fața Oașului iar Someșul Odoreu continua să impresioneze atât ca joc cât și ca rezultate în această primăvară

Partidele din campionatul județean Satu Mare jucate în week end, la fel ca și cele din competițiile naționale , au început cu un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu.

Așa s-a întâmplat și la meciurile de vineri din etapa a 14-a a Ligii 4 Elite, disputate la Carei și Micula.

Ambele confruntări au adus surprize. Cea mai mare s-a înregistrat la Micula, unde Turul Micula a învins cu 2–1 formația Oașul 1969 Negrești-Oaș, finalistă a ultimelor două ediții de campionat. Iar echipa din Micula abia a strâns jucători de-un prim 11 la teren la jocul de vineri…Chiar și în aceste condiții miculenii au dat lovitura …

Prima repriză a fost echilibrată, iar după pauză oaspeții au deschis scorul. Gazdele au reacționat rapid și au egalat după șapte minute, însă la doar două minute distanță au rămas în inferioritate numerică, după ce Valentin Oneț a fost eliminat pentru al doilea cartonaș galben.

Chiar și în inferioritate numerică , Turul Micula a reușit să marcheze golul victoriei pe final și să-și păstreze avantajul până la fluierul final.

Caseta tehnică

Turul Micula – Oașul Negrești 2–1 (0–0)

Marcatori: Cosmin Anton (69), Thomas Ferew (85) / Noah Yohannes (60)

Arbitru: Eniko Kopriva-Biro Asistenți: Roland Botoș, Florin Moisa

Observator: Marcel Tătaru

Turul Micula: Florin Gorbe – Rafel Fiscușan, Codruț Ciorcaș, Vlad Negrean (cpt.), Andrei Zbona, Raul Matioc, Cosmin Anton, Alin Lung, Zelenak David, Valentin Oneț Rezerve: Rareș Oșan – Alexandru Ciotea, Dominik Domokos

Antrenor: Cosmin Anton

Oașul Negrești: Marco Suldac – Sagar Bhujel, Marco Toma, Dacian Dunca (cpt.), Ianis Bumbar, Samuel Falowo, Erik Pirosca, Alexander Karaja, Fedor Buciuta, Noah Yohannes, Bogdan Jeler Rezerve: Vasile Ghiriti, Marco Petran, Cristian Marchiș, Darius Bacanu, Marco Cicio, Vasile Huja, Lucian Homorozan

Antrenor: Vasile Pop

Someșul continuă seria surprizelor

La Carei, Victoria Carei pornea ca favorită în fața celor de la Someșul Odoreu, însă duelul echilibrat a fost câștigat de oaspeți, care s-au impus la o diferență de două goluri.

Careienii au ratat primii, însă apoi oaspeții au pus stăpânire pe joc. Au părut mai proaspeți, au câștigat majoritatea duelurilor, iar pe un contraatac de manual, Roger Kecskes a deschis scorul cu o execuție cu efect de la marginea careului.

Gazdele au încercat să revină în meci, dar au suferit în faza ofensivă. Frații Nyilvan au fost cei mai activi de la gazde, iar Marko Tempfli s-a remarcat prin dăruire. Totuși, portarul oaspeților, Alex Cadar, le-a refuzat egalarea prin câteva intervenții sigure.

Golul decisiv a venit tot în dreptul oaspeților: Warren Pereira, unul dintre cei mai scunzi jucători ai Odoreului, a marcat surprinzător cu capul, după un nou contraatac.

Ultima jumătate de oră s-a jucat pe contre, cu mingi lungi, fără modificări pe tabelă. Astfel, Someșul Odoreu continuă seria rezultatelor surprinzătoare, după victoria cu Oașul și remiza cu Talna Orașu Nou, iar echipa antrenată de Lucian Robotin începe să viseze la podium.

Caseta tehnică

Liga 4 Elite, etapa a 14-a

Victoria Carei – Someșul Odoreu 0–2 (0–1)

Marcatori: Roger Kecskes (23), Warren Pereira (62)

Arbitru: Zsolt Kopriva Asistenți: George Chiorean, Matei Mureșan

Observator: Lucian Pop

Victoria Carei: Fekete Milan – Răzvan Negrean, Teodor Bîrle, Raul Silaghi, Casian Rus, Raul Koter, Marko Tempfli, Bogdan Nyilvan (cpt.), Randu Silaghi, David Horvath, Rareș Nyilvan

Rezerve: Ritli Raymond – Denis Petcu, Erik Gergely, Richard Keizer, Denis Bococi, Noel Szabo

Antrenor: Zsolt Tabi

Someșul Odoreu: Alex Cădar – Darius Turbuț (cpt.), Raul David, Donovan Barazsu, Dassidy Sylla, Cristian Varga, Raul Cadar, Denis Cubaș, Roger Kecskes, Warren Pereira, Cristian Ardelean

Rezerve: Patrik Kerekes, Yasar Hassan, Karson Fox, Moussa Diarra, Elod Vaida, Andrei Vespremi

Antrenor: Lucian Robotin

LIGA 4 ELITE DENDIAROM, ETAPA A 14-A

Talna Orasu Nou – Recolta Dorolț 2-0

Olimpia Satu Mare II (U19) – Unirea Tășnad II/Decebal 1–4

Clasament:

1.Talna Orașu Nou – 29p

2.Recolta Dorolț – 30p

3.Oașul 1969 Negrești-Oaș – 19p

4. Someșul Odoreu – 17p

5. Turul Micula – 17p

6. Victoria Carei – 15p

7. CSM Olimpia Satu Mare II – 14p

8. Unirea Tășnad II Decebal – 10p



