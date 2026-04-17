



Vineri, 17 aprilie 2026, la Sighetu Marmației, în prezența conducerii centrale a PSD, a avut loc întâlnirea Regionalei Nord-Vest a Partidului Social Democrat.





La reuniune au participat președintele PSD, Sorin Grindeanu, secretarul general PSD, Claudiu Manda, europarlamentari, miniștri social-democrați, președinții organizațiilor județene din regiune, precum și membrii Birourilor Permanente Județene din organizațiile PSD Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Bihor și Bistrița-Năsăud.





În cadrul întâlnirii au avut loc discuții aplicate privind situația actuală a guvernării și direcțiile politice și administrative ale perioadei următoare.





PSD a intrat în această coaliție cu responsabilitate și cu obiectivul clar de a asigura stabilitatea României. În situația în care colaborarea din cadrul coaliției nu se bazează pe respect reciproc și pe asumarea angajamentelor stabilite, Partidul Social Democrat are obligația de a lua decizii ferme, având ca prioritate interesul cetățenilor și al țării.





Discuțiile au vizat analiza situației politice și economice actuale, impactul măsurilor guvernamentale asupra populației și a comunităților locale, dar și proiectele de dezvoltare aflate în implementare sau în pregătire la nivel regional. Totodată, au fost abordate și opțiunile strategice ale PSD pentru perioada următoare, în contextul necesității de a menține stabilitatea și de a proteja nivelul de trai al românilor.





Decizia finală privind continuarea participării la guvernare va fi luată în urma consultării interne a membrilor partidului, ce se va desfășura în data de 20 aprilie 2026.





,,PSD Satu Mare rămâne ferm angajat în susținerea proiectelor care aduc dezvoltare județului și regiunii și în promovarea unei guvernări responsabile, orientate către oameni.” au declarat aceștia.







