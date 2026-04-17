Social-democrații au zilele acestea ultimele întâlniri regionale înainte de a lua decide, luni, dacă îi retrag sau nu sprijinul politic lui Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu a transmis că, de luni, va exista o nouă realitate politică la noi în țară și i-a bătut obrazul premierului pentru că a ajuns la vârful Guvernului cu voturile PSD.

„Vom avea o nouă realitate politică de luni încolo, la care unii vor dori să se alieze, să facă o nouă coaliție. Poate rămâne aceeași coaliție”, a declarat Sorin Grindeanu, vineri, după o reuniune de partid în Maramureș.

Liderul PSD a mai subliniat că social-democrații iau în calcul inclusiv trecerea în Opoziție: „Să știți că astăzi, până am plecat din sală, aproape toți vorbitorii au spus că este calea cea mai potrivită: ca PSD să intre în această zonă”.

Acesta l-a criticat pe premierul Bolojan pentru că nu a ținut cont de părerile și propunerile PSD în cadrul Coaliției.

„Ai ajuns premier cu voturile PSD. Nu ajungeai premier doar dacă erai președintele PNL-ului, care a luat 14%. Și atunci, este decent să ții cont de toată lumea din această coaliție, ceea ce nu s-a întâmplat”, a precizat Grindeanu.

Ce spune Grindeanu despre preluarea funcției de premier

Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă este pregătit să preia șefia Guvernului, în cazul în care Ilie Bolojan demisionează, iar președintele Nicușor Dan va propune un premier PSD.

„PSD este cel mai mare partid din Parlament în acest moment. Îmi doresc să rămână o coaliție proeuropeană. Am spus în repetate rânduri că PSD nu își dorește să facă o majoritate cu partide antieuropene și nu vom vota niciodată guverne minoritare.

Dacă soluția care se va degaja va fi una care să îndeplinească cerințele PSD și care va duce inclusiv la o soluție de acest tip, evident că PSD este pregătit să preia guvernarea, prima poziție”, a precizat liderul PSD.

Bolojan: „Zarurile au fost aruncate”

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că „zarurile au fost aruncate” şi, luni, PSD va vota că nu va mai colabora cu prim-ministrul Ilie Bolojan. El spune că suntem faza unui început de criză, de care România nu are nevoie. El a repetat că nu își va da demisia dacă PSD îi retrage sprijinul.

„După declaraţiile care au fost făcute până acum, am putea spune că zarurile au fost aruncate şi că, luni, Partidul Social-Democrat va vota, într-o manieră sau alta, că nu va mai colabora cu premierul Bolojan”, a spus premierul Ilie Bolojan vineri, la Radio România Actualități.