Ianis Puți, sătmăreanul care a îngenuncheat pe FCSB

Fotbalul sătmărean are un nou motiv de mândrie. Ianis Puți, unul dintre cei mai promițători tineri jucători proveniți din județul Satu Mare, a fost marele erou al finalei Ligii Elitelor U15, competiție câștigată de CFR Cluj după victoria cu 3-2 în fața celor de la FCSB.

Finala s-a disputat duminică pe stadionul Concordia din Chiajna și a oferit un spectacol pe măsura unei lupte pentru titlul național. În centrul atenției s-a aflat însă Ianis Puți, atacantul care a decis practic soarta trofeului printr-o prestație de excepție.

Hat-trick în finala campionatului

Tânărul sătmărean a înscris toate cele trei goluri ale formației clujene, în minutele 2, 11 și 45, reușind un hat-trick spectaculos împotriva uneia dintre cele mai puternice academii de fotbal din România.

Datorită evoluției sale impresionante, Ianis Puți a fost desemnat oficial „Jucătorul Finalei”, distincție acordată de Federația Română de Fotbal celui mai bun fotbalist de pe teren.

Succesul este cu atât mai important cu cât Puți a fost omul decisiv într-un meci în care CFR Cluj a învins FCSB și a cucerit titlul național la categoria U15.

De la Primavera Satu Mare la campion național

Ianis Puți și-a început cariera fotbalistică la CS Primavera Satu Mare, club recunoscut pentru formarea tinerelor talente. Evoluțiile sale constante l-au adus în atenția celor de la CFR Cluj, unde și-a continuat dezvoltarea, devenind unul dintre cei mai importanți jucători ai generației sale.

Talentul pentru fotbal îl moștenește și din familie. Ianis este fiul fostului fotbalist Florin Puți, nume cunoscut suporterilor Olimpiei Satu Mare, club pentru care a evoluat cu succes de-a lungul carierei sale.

Un sezon de poveste

Performanța din finală încununează un sezon excelent pentru grupa U15 a CFR-ului. După fluierul final, clubul clujean a transmis un mesaj de felicitare întregii echipe, evidențiind contribuția decisivă a sătmăreanului.

„Ianis Puți a reușit un hat-trick de senzație și a contribuit decisiv la câștigarea trofeului. Felicitări, băieți, pentru un sezon de poveste, pentru munca, determinarea și spiritul de echipă de care ați dat dovadă la fiecare meci”, au transmis reprezentanții CFR Cluj.

La doar 15 ani, Ianis Puți confirmă că este unul dintre cei mai valoroși tineri fotbaliști proveniți din județul Satu Mare, iar evoluția sa din finala Ligii Elitelor reprezintă un semnal că fotbalul sătmărean continuă să producă jucători capabili să facă diferența la cel mai înalt nivel juvenil din România.













































