Momente de neuitat pentru piticii Unirii Tășnad, la Cupa Duckadam Sport •

O experiență de neuitat pentru cei mai mici fotbaliști ai clubului AFC Unirea Tășnad. Echipa categoriei U7 a primit invitația de a participa la ediția 2026 a Cupei Duckadam, competiție de prestigiu organizată la București și dedicată celor mai valoroase academii și centre de copii și juniori din România.

La turneul desfășurat pe trei categorii de vârstă au fost prezente academiile unor cluburi de renume din fotbalul românesc, iar tinerii jucători ai Unirii Tășnad au avut ocazia să își măsoare forțele cu adversari de cel mai înalt nivel încă din faza grupelor.

Formația tășnădeană a întâlnit echipele de juniori ale Universității Craiova, Rapidului București și FCSB-ului. Deși rezultatele nu au fost favorabile, copiii pregătiți de antrenorii clubului au demonstrat curaj, disciplină și determinare, lăsând o impresie foarte bună într-o competiție de elită. Diferența a fost făcută de experiența și calitățile individuale ale adversarilor, însă micii „tigri albaștri” din Tășnad au luptat exemplar în fiecare partidă.

În meciurile de clasament disputate duminică, Unirea Tășnad a întâlnit formația CS Dinamo București și a reușit să se mențină în lupta pentru locurile 9-12. Este un rezultat remarcabil, având în vedere că la turneu au participat 20 dintre cele mai importante academii de fotbal juvenil din România.

Participarea la Cupa Duckadam reprezintă un pas important în dezvoltarea tinerilor sportivi din Tășnad, care au acumulat experiență valoroasă și au demonstrat că, prin muncă, perseverență și pasiune, pot concura cu succes la nivel național.

Lotul AFC Unirea Tășnad U7: Casian Ardelean, Cazimir Sas, Benjámin Zsidó, Luca Dihenes, Nicholas Stir, Diago Dihenes, Denis Torge, Mario Bolba, Patrick Mezei, Amza Tomolea și Amaya Răcășan.

Staff ethnic: Antrenori: Alin Peter și Mădălin Bolba.





Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te