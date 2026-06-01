Bronz pentru Denis Fiscușan la Naționalele U12

Sportivii secției de judo de la CS Satu Mare au participat în weekend la Campionatul Național rezervat categoriei de vârstă Under 12, competiție desfășurată la Cluj-Napoca și care a reunit cei mai buni tineri judoka din țară.

Cea mai bună performanță a delegației sătmărene a fost obținută de Denis Fiscușan, elev al antrenorului Marian Halas. Acesta a avut un parcurs foarte bun la categoria de greutate 55 de kilograme, reușind să urce pe podium și să cucerească medalia de bronz.

Un alt reprezentant al CS Satu Mare, Yannis Crețu, a avut la rândul său o evoluție apreciată. Tânărul judoka a fost foarte aproape de podium, însă a pierdut lupta decisivă pentru medalii și a încheiat competiția pe locul al cincilea.

