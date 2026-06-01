Mii de sătmăreni au celebrat cea de-a 28-a ediție a celui mai important eveniment al comunității, într-o atmosferă spectaculoasă care a unit generații, culturi și tradiții





Timp de trei zile, Satu Mare a fost capitala bucuriei. Străzile, piețele și spațiile dedicate manifestărilor au prins viață sub energia unui eveniment care, an de an, reușește să aducă împreună întreaga comunitate. Zilele Orașului Satu Mare 2026 au însemnat mai mult decât o serie de concerte și spectacole: au fost o celebrare a identității locale, a diversității culturale și a spiritului care definește municipiul de pe Someș.

De la momente solemne și mesaje despre viitorul orașului, până la recitaluri incendiare, dansuri, folclor autentic și întâlniri cu prieteni veniți din orașele înfrățite, ediția cu numărul 28 a oferit sătmărenilor motive de mândrie și clipe pe care le vor păstra mult timp în memorie.





Un oraș unit sub semnul sărbătorii

Deschiderea oficială a avut loc vineri, 29 mai, pe scena principală din Piața 25 Octombrie, în prezența a mii de sătmăreni și a delegațiilor venite din orașele înfrățite și partenere ale municipiului.

În discursul său, primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, a transmis un mesaj despre recunoștință, responsabilitate și încredere în viitor, subliniind contribuția tuturor generațiilor și comunităților care au construit identitatea orașului de astăzi.

Edilul a vorbit despre importanța respectului reciproc, a toleranței și a valorilor care au stat la baza dezvoltării municipiului de-a lungul timpului, invitându-i pe sătmăreni să se bucure împreună de aceste zile dedicate comunității.

Momentul festiv a fost întregit de prezența oficialităților din Nyíregyháza, Beregovo, Ujgorod, Gorlice, Nagykapos și Rzeszów, reafirmând relațiile de colaborare și prietenie dezvoltate de-a lungul anilor.

Piața 25 Octombrie, centrul marilor emoții

Scena principală a devenit, timp de trei seri, locul în care muzica a adus împreună oameni de toate vârstele.

Debutul artistic a aparținut Orchestrei Liceului de Arte „Aurel Popp” și Corului Excelsior, care au oferit un moment elegant și emoționant. A urmat Marcel Pavel, artistul care a demonstrat încă o dată de ce este considerat una dintre cele mai puternice voci ale muzicii românești.

Seara de vineri a continuat într-un ritm alert. Mario a ridicat publicul în picioare prin energia sa debordantă, Mira a impresionat prin naturalețe și carismă, iar Minelli a transformat centrul orașului într-un adevărat festival al ritmurilor moderne, oferind unul dintre cele mai dinamice concerte ale ediției.

Sâmbătă, atmosfera a rămas la aceeași intensitate. Rareș a adus emoție și sensibilitate, în timp ce trupa ByeAlex és a Slepp a oferit un concert apreciat de publicul numeros prezent în piață.

Unul dintre cele mai așteptate momente ale întregului weekend a fost apariția formației 3 Sud Est. Hiturile care au marcat generații întregi au răsunat în centrul municipiului, iar mii de spectatori au cântat vers cu vers alături de artiști, într-o atmosferă încărcată de nostalgie și emoție.

Seara s-a încheiat în ritmurile explozive ale DJ Bia, care a oferit un show modern și spectaculos, transformând Piața 25 Octombrie într-un adevărat ring al distracției.

Pasajul Coposu, locul în care tradiția și talentul au fost aplaudate la scenă deschisă

Dacă scena principală a fost dedicată marilor concerte, Pasajul Corneliu Coposu a devenit spațiul în care s-au întâlnit tradiția, talentul și expresivitatea artistică. Aici, prezentatori au fost colegii noștri de trust, Aurica Flonta și Florin Cristian Mureșan.

Prima zi a aparținut copiilor și tinerilor. Peste o mie de participanți de la școli, cluburi și asociații de dans au urcat pe scenă și au oferit publicului un adevărat spectacol al pasiunii și creativității. Fiecare coregrafie a demonstrat ore întregi de muncă, disciplină și dăruire, iar aplauzele primite au fost pe măsura efortului depus.

În weekend, scena de folclor a devenit o veritabilă sărbătoare a tradițiilor românești. Costumele populare, cântecele autentice și dansurile specifice diferitelor zone etnografice au creat o atmosferă aparte, apreciată de publicul numeros.

Petrică Mureșan, Deți Iuga, Nicolae și Nicușor Mureșan, Viorel Pop și Oana Bozga Pintea au adus pe scenă frumusețea cântecului popular autentic, oferind recitaluri care au emoționat spectatorii.

Duminică, spectacolul folcloric a continuat cu o impresionantă paradă de artiști și ansambluri. Florin Oșanu, Ansamblul Ceatăra din Carei și Ana Holdiș Pop, Sorinel Petric, Maria Tripon și Cristian Enache, Leontina Dorca, Maria Carmen Sas și Ansamblul „Cununița”, Sânziana Toader și Cătălin Ardelean, Ciprian Roman, Ioan Dordoi și Năstăcuța Iuga au oferit publicului momente autentice și pline de emoție.

Final grandios pentru cea mai mare sărbătoare a comunității

Ultima zi a manifestărilor a demonstrat încă o dată forța și diversitatea scenei artistice.

Artiștii locali au deschis programul și au arătat că Satu Mare dispune de talente remarcabile, capabile să ofere spectacole de înaltă calitate.

Bosquito a adus pe scenă pasiunea și energia care au consacrat formația, oferind un concert intens și memorabil. Publicul a cântat și a dansat pe ritmurile inconfundabile ale trupei.

La rândul său, legendara formație Bikini a creat o atmosferă extraordinară, readucând în prim-plan melodii care au traversat generații și au rămas în sufletul publicului.

Închiderea oficială a concertelor i-a aparținut trupei Bere Gratis. Mii de oameni au fredonat împreună cele mai cunoscute piese ale formației, transformând ultimele momente ale ediției 2026 într-o imagine simbolică a unității și bucuriei de a fi împreună.

Mai mult decât un festival

Zilele Orașului Satu Mare au demonstrat încă o dată că reprezintă mult mai mult decât o serie de evenimente culturale și artistice. Sunt expresia unei comunități care își cunoaște valorile, își respectă tradițiile și privește cu încredere spre viitor.

Timp de trei zile, municipiul a devenit locul în care muzica, cultura, tradițiile și prietenia au construit punți între oameni. Iar la final, sentimentul care a rămas în sufletele tuturor a fost acela că Satu Mare știe să își sărbătorească identitatea cu eleganță, căldură și entuziasm.

Ediția 2026 a Zilelor Orașului se încheie, dar amintirile create în aceste zile vor rămâne mult timp în memoria celor care au ales să fie parte din cea mai mare sărbătoare a comunității sătmărene.