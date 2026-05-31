FOTO. DRAMĂ. Bărbat găsit fără viață într-o baltă din Dorolț

Pompierii au intervenit cu barca de salvare pentru recuperarea victimei

Un apel la 112 a mobilizat forțe importante ale Detașamentului de Pompieri Satu Mare, după ce o persoană a fost semnalată ca posibil înecată într-o baltă din localitatea Dorolț

Un tragic eveniment s-a produs în localitatea Dorolț, unde autoritățile au fost alertate cu privire la existența unei posibile persoane înecate într-o baltă. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare, care au desfășurat operațiuni de căutare și salvare în zona indicată.

Mobilizare amplă a pompierilor sătmăreni

Pentru gestionarea situației de urgență, Detașamentul de Pompieri Satu Mare a trimis la intervenție o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor, precum și o barcă de salvare necesară efectuării căutărilor pe luciul de apă.





În total, nouă cadre militare au participat la misiunea desfășurată în localitatea Dorolț, intervenția fiind coordonată pentru identificarea și recuperarea persoanei semnalate.

Victima, găsită fără semne vitale

În urma operațiunilor de căutare efectuate de echipele de intervenție, pompierii au identificat și extras din apă o persoană de sex masculin, cu vârsta de aproximativ 44 de ani.





Din păcate, în momentul recuperării, victima nu mai prezenta semne vitale, iar decesul a fost constatat la fața locului.

Cercetările continuă

După finalizarea intervenției, cazul a rămas în atenția autorităților competente, care urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.

Ancheta va clarifica împrejurările care au condus la decesul bărbatului și dacă există elemente care să indice alte cauze decât înecul.