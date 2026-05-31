



Sâmbătă, 30 mai 2026, consulul general al României la Szeged, Florin Vasiloni, a participat la manifestările prilejuite de deschiderea temporară a graniţei din zona localităţilor Beba Veche (România), Kübekháza (Ungaria) şi Majdan – Rabe (Serbia).Triplex Confinium (din latină, „graniţă triplă”) este numele locului în care se întâlnesc graniţele României, Republicii Ungare şi Serbiei. Este cel mai vestic punct din România, amplasat în comuna Beba Veche (jud. Timiș).

În acest punct este amplasată o bornă piramidală, cu trei laturi, fiecare orientată către ţara respectivă şi având însemnată stema ţării. Momentul festiv s-a derulat în cadrul Cooperării Euroregionale Dunărea – Criş – Mureş – Timiş (DKMT), ca un simbol al bunei cooperări dintre cele trei părți, prilej de întâlnire a comunităţilor din această regiune, adică a locuitorilor din localităţile de frontieră: Beba Veche, Kübekháza (Ungaria) şi Majdan – Rabe (Serbia).

La manifestarea ajunsă la cea de-a 28-a ediție, au participat oficialităţi din România, Serbia şi Ungaria: Florin Vasiloni, consulul general al României la Szeged; Anca Corfu, cónsul generalal al României la Vărșeț; Korosi David, consul, reprezentant al Consulatului General al Ungariei la Cluj-Napoca; Alexandru Iovescu, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș; Andei Ando, reprezentant al Consiliului Judeéan Arad; reprezentanții CJ Csongrád-Csanád și Bacs-Kiskun (Ungaria); ai Guvernului Provinciei Autonome Voivodin (Serbia), ş.a.

Adunarea Generală a Cooperării Regionale Dunăre-Criș-Mureș-Tisa (DKMT), a avut loc în aceeaşi zi la Kubeghaza, în Ungaria. Au participat oficialităţi din cele trei ţări, din județele Arad, Timiș din România, comitatelor Bacs-Kiskun și Csongrad-Csanad, din Ungaria, și Provinciei Autonome Vojvodina, din Serbia, membri în conducerea DKMT.

În cadrul ceremoniei, s-au înmânat premiile de excelență ale DKMT pentru anul 2025, fiind premiate proiecte cu impact important asupra comunităților.