Sezon excelent pentru fotbalistele U15 de la LPS Satu Mare Sport •

Echipa feminină U15 a LPS Satu Mare a încheiat un sezon excelent în Campionatul Național, clasându-se pe locul al doilea în grupa F a play-off-ului, la doar două puncte în spatele câștigătoarei seriei.



Tinerele fotbaliste sătmărence au avut un parcurs remarcabil pe parcursul întregii competiții. După ce au încheiat sezonul regulat pe poziția a treia în grupa a 7-a, elevele antrenate de Yvette Szűcs au ridicat nivelul jocului în play-off, unde s-au aflat mult timp în lupta pentru primul loc.

Mai mult, după primele patru etape ale play-off-ului, LPS Satu Mare ocupa poziția de lider și părea una dintre principalele favorite la câștigarea grupei. Momentul decisiv al campionatului a venit însă în etapa a cincea, când sătmărencele au remizat surprinzător, scor 1-1, pe terenul ultimei clasate, LPS Târgu Mureș. Cele două puncte pierdute atunci s-au dovedit decisive în economia clasamentului final.

În ultima etapă, LPS Satu Mare și-a făcut datoria și a învins categoric, cu 5-0, formația din Târgu Mureș. Totuși, liderul AACS United Bihor și-a câștigat la rândul său partida, păstrând avantajul care i-a adus primul loc.

La finalul play-off-ului, AACS United Bihor a acumulat 24 de puncte și a terminat pe prima poziție, în timp ce LPS Satu Mare a încheiat competiția cu 22 de puncte, ocupând locul secund.

Un detaliu care subliniază valoarea echipei sătmărene este golaverajul superior față de cel al câștigătoarei seriei. În cele zece meciuri disputate în play-off, jucătoarele de la LPS au înscris nu mai puțin de 33 de goluri și au primit doar șapte, având una dintre cele mai eficiente ofensive și una dintre cele mai solide defensive din competiție.

Valoarea lotului este confirmată și de prezența unei componente a loturilor naționale de juniori, Ariana Dan, una dintre jucătoarele de perspectivă ale fotbalului feminin sătmărean.



Lotul LPS Satu Mare U15

Nicole Palcău, Zsanett Czier, Hanna Sabău, Sophia Dănuț, Sofia Szabó, Raisa Roșco, Alessia Minuț, Mara Negrean, Carina Ștefan, Alexandra Kovács, Alessia Țou, Carla Tetiș, Ariana Dan, Jessica Moldovan, Sara Rișco, Carla Moldovan, Nadia Gherasim, Lara Avram și Ariana Dobie.

Antrenor: Yvette Szűcs.





