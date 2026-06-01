Victoria Carei și Recolta Dorolț au încheiat sezonul în forță!

Ultima etapă a play-off-ului Ligii 4 Elite a adus spectacol și multe goluri, atât Victoria Carei, cât și Recolta Dorolț reușind să înscrie de șase ori în meciurile disputate la finalul săptămânii.

Formația pregătită de Zsolt Tabi a evoluat sâmbătă pe terenul Turului Micula, echipă considerată favorită înaintea confruntării, având în vedere parcursul din această primăvară. Cu toate acestea, careienii au făcut unul dintre cele mai bune jocuri ale campionatului și au tranșat partida încă din prima repriză.

Victoria a intrat la pauză cu un avantaj confortabil de 4-0, iar după reluare și-a continuat dominația, ducând scorul la 6-0. Gazdele au reușit doar golul de onoare pe final, prin Dănuț Ciorcaș, astfel că meciul s-a încheiat cu un categoric 6-1 pentru echipa din Carei.

Rareș Nyilvan a fost omul meciului, reușind nu mai puțin de patru goluri, în minutele 12, 28, 41 și 62. Celelalte reușite ale oaspeților au fost semnate de Raul Koter (22) și Richárd Keizer (83).

La fel de categorică a fost și victoria Recoltei Dorolț, vicecampioana județeană confirmând statutul de favorită în duelul de pe teren propriu cu Someșul Odoreu. Gazdele au controlat jocul și s-au impus cu 6-2, încheind sezonul pe locul secund al clasamentului.

În celelalte partide ale ultimei etape, CSM Olimpia Satu Mare II (U19) a învins cu 2-1 pe Unirea Tășnad II, iar campioana Talna Orașu Nou a cedat cu 3-4 în fața formației Oașul Negrești-Oaș, rezultat care nu a mai influențat însă lupta pentru primul loc.

Așa cum se știe, titlul de campioană a Ligii 4 Elite a fost câștigat în acest sezon de Talna Orașu Nou, formație care va reprezenta județul Satu Mare la barajul pentru promovarea în Liga 3. Festivitatea oficială de premiere a avut loc duminică după-amiază pe stadionul din Orașu Nou.

Rezultatele ultimei etape din play-off

Turul Micula – Victoria Carei 1-6 (0-4)

Marcatori: Rareș Nyilvan (12, 28, 41, 62), Raul Koter (22), Richárd Keizer (83), respectiv Dănuț Ciorcaș (85).



Recolta Dorolț – Someșul Odoreu 6-2 (4-2)

CSM Olimpia Satu Mare II (U19) – Unirea Tășnad II/Decebal 2-1 (0-1)

Talna Orașu Nou – Oașul Negrești-Oaș 3-4 (2-0)

Clasamentul final al play-off-ului Ligii 4 Elite

1.Talna Orașu Nou – 48 puncte

2.Recolta Dorolț – 43 puncte

3.Oașul Negrești-Oaș – 29 puncte

4.Turul Micula – 26 puncte

5.Someșul Odoreu – 26 puncte

6.Victoria Carei – 24 puncte

7.Unirea Tășnad II Decebal – 19 puncte

8. CSM Olimpia Satu Mare II – 17 puncte







