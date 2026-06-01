



Viceprimarul municipiului Satu Mare, Raul Băbțan, a participat în această seară la spectacolul „Despre tandrețe”, un eveniment dedicat artei, emoției și personalităților care au contribuit la dezvoltarea vieții culturale sătmărene.

Cu această ocazie, în numele Primăriei Municipiului Satu Mare, al primarului Gábor Kereskényi și în nume personal, viceprimarul a acordat diplome de apreciere actorilor Andrei Mihalache și Alexandru Radu, ca semn de recunoștință pentru contribuția lor remarcabilă la activitatea Teatrului de Nord și la promovarea culturii locale.

În mesajul său, Raul Băbțan a subliniat că performanța artistică, asemenea celei sportive, este rezultatul unor ani de muncă, disciplină, perseverență și pasiune.

„Ca fost sportiv de performanță, știu că în spatele fiecărei realizări importante stau ani de muncă, disciplină, perseverență și pasiune. Aceste valori se regăsesc și în carierele celor doi artiști pe care am avut bucuria să îi omagiem în această seară”, a declarat viceprimarul municipiului Satu Mare.

Acesta le-a mulțumit celor doi actori pentru întreaga activitate desfășurată în slujba culturii sătmărene și le-a transmis cele mai bune gânduri pentru viitor.

Evenimentul s-a bucurat și de prezența unui oaspete de prestigiu, Simona Miculescu, ambasador și personalitate marcantă a diplomației românești, a cărei participare a conferit un plus de eleganță și valoare serii culturale.

Spectacolul „Despre tandrețe” a reprezentat nu doar un moment artistic de excepție, ci și o ocazie de a celebra oamenii care, prin talentul și dedicarea lor, contribuie la consolidarea identității culturale a municipiului Satu Mare.