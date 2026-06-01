Cea de-a XVI-a ediție a manifestării dedicate valorilor autentice ale Zonei Codrului a adus împreună ansambluri folclorice, meșteri populari, oficialități și numeroși participanți





Muzeul în Aer Liber din Măriuș a găzduit luni, 1 iunie 2026, cea de-a XVI-a ediție a festivalului folcloric „Danțu’ la șură”, eveniment devenit deja o tradiție în peisajul cultural al județului Satu Mare. Manifestarea, organizată de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, a reunit iubitori ai folclorului, reprezentanți ai instituțiilor publice, ansambluri folclorice și meșteri populari din întreaga zonă.





De la slujba religioasă la sărbătoarea folclorului





Programul a început după oficierea Sfintei Liturghii din a doua zi de Rusalii la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Măriuș. În frunte cu părintele stareț Gherontie Nergheș, credincioșii, oficialitățile, membrii ansamblurilor folclorice și invitații au coborât spre Muzeul în Aer Liber, în acordurile tarafului Ansamblului Folcloric „Cununița”, dirijat de Emanuel Silaghi.

Evenimentul a continuat cu un amplu program artistic și cultural, dedicat promovării și conservării patrimoniului tradițional al Zonei Codrului.





Folclor, meșteșuguri și jocuri tradiționale





Participanții au avut ocazia să urmărească momente folclorice, demonstrații de jocuri codrenești autentice și expoziții de meșteșuguri tradiționale. Manifestarea a pus în valoare frumusețea portului popular, a cântecului și dansului tradițional, precum și ocupațiile specifice satului românesc.

Printre invitații speciali s-a numărat Emilia Zamfira Grosoș, recunoscută drept Tezaur Uman Viu și reprezentantă a Zonei Codrului din localitatea Soconzel. Alături de alți meșteri populari, aceasta a prezentat creații și obiecte specifice patrimoniului cultural tradițional.

Organizatorii au subliniat faptul că festivalul contribuie la promovarea și păstrarea valorilor autentice ale patrimoniului cultural din Zona Codrului și din județul Satu Mare.





Mesajele oficialităților





Prezent la eveniment, vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, a evidențiat importanța tradițiilor în viața comunității.

„La Măriuș, la «Danțu’ la Șură», am regăsit încă o dată frumusețea tradițiilor care dau identitate și suflet comunității noastre. Aici, între biserica ce ne întărește credința și șura care ne adună laolaltă, se păstrează vie moștenirea lăsată de părinți și bunici. Rugăciunea ne apropie de Dumnezeu, iar jocul și cântecul popular ne apropie unii de alții, întărind legăturile dintre oameni și dintre generații”, a declarat acesta.

Vicepreședintele Consiliului Județean a arătat că astfel de manifestări contribuie la păstrarea rădăcinilor și a identității culturale locale, definind „Danțu’ la Șură” drept o adevărată celebrare a sufletului autentic al Codrului.

La rândul său, viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș, a transmis că „Măriușul, inima Codrului, continuă să ne adune în jurul tradițiilor, al portului popular codrenesc și al valorilor care ne definesc”.





Un reper cultural pentru Zona Codrului





Ajuns la cea de-a XVI-a ediție, festivalul „Danțu’ la șură” rămâne unul dintre cele mai importante evenimente dedicate folclorului și tradițiilor populare din județul Satu Mare. Prin implicarea instituțiilor organizatoare și participarea numeroasă a publicului, manifestarea contribuie la conservarea și promovarea patrimoniului cultural al Zonei Codrului, oferind generațiilor tinere oportunitatea de a cunoaște și de a duce mai departe valorile autentice ale satului românesc.