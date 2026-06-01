Orașu Nou a trăit duminică un moment istoric pentru sportul local. Echipa de fotbal Talna a cucerit pentru prima dată în existența sa titlul de campioană a județului Satu Mare, după ce a încheiat pe primul loc sezonul din Liga 4 Elite.

Deși în ultima etapă, disputată încă de vineri, Talna a fost învinsă cu 4-3 de Oașul Negrești-Oaș, rezultatul nu a mai influențat clasamentul final. Formația din Orașu Nou și-a asigurat primul loc și dreptul de a lupta pentru promovarea în Liga 3, unde va întâlni campioana județului Sălaj într-un baraj programat în 20 și 27 iunie.

Festivitate de premiere la Orașu Nou

Sărbătoarea oficială a titlului a avut loc duminică, în prezența reprezentanților Asociației Județene de Fotbal Satu Mare. Președintele AJF, Szilágyi Ștefan alături de vicepreședintele Constantin Por și de observatorul AJF, Liviu Năstruț, au înmânat gazdelor tricourile, medaliile și trofeul de campioni.

În cadrul ceremoniei a fost premiat și primarul comunei Orașu Nou, Majláth Gábor, care a primit o cupă aniversară în semn de apreciere pentru sprijinul constant acordat fotbalului local.

Büte Pál: „Acest titlu ocupă un loc special în inimile noastre”

Președintele clubului, Büte Pál, a declarat pentru Gazeta de Nord Vest că succesul este rezultatul unui proiect construit cu răbdare și consecvență.

„Am avut un sezon foarte bun, în care am suferit doar două înfrângeri pe parcursul întregului campionat. Conduc clubul de 23 de ani, iar în ultimul deceniu am câștigat de două ori Cupa României – faza județeană. Totuși, acest prim titlu de campioană are o semnificație aparte pentru noi. Am pornit la drum cu obiectivul clar de a câștiga campionatul și ne-am construit bugetul și lotul în funcție de acest obiectiv”, a spus Büte Pál.

Urmează semifinala Cupei și barajul pentru Liga 3

Pentru Talna, sezonul este departe de a se fi încheiat. Echipa are șansa să își apere trofeul județean al Cupei României, cucerit anul trecut, urmând să dispute săptămâna viitoare semifinala competiției. Imediat după aceea, atenția se va îndrepta către dubla de baraj pentru promovarea în Liga 3.

„Dacă am ajuns până aici, obiectivul nostru este să câștigăm și barajul. Consider că, prin sprijinul de care beneficiem, putem construi un buget care să permită funcționarea unei echipe de Liga 3 la Orașu Nou. Din punct de vedere administrativ am îndeplinit deja condițiile necesare. Până atunci însă vrem să avem succes și în Cupa României și să reușim o dublă istorică la nivel județean. Așteptăm acest moment de foarte mult timp”, a afirmat președintele clubului.

Acesta a ținut să mulțumească administrației locale pentru susținerea acordată în mod constant echipei.

„Acum a venit și timpul nostru”

Büte Pál a amintit că în ultimii ani Talna a fost de mai multe ori foarte aproape de promovare, pierzând meciurile decisive pentru titlul județean.

„În ultimii patru ani am fost echipa care i-a însoțit pe alții spre Liga 3, pentru că împotriva noastră s-au jucat finalele județene. Acum a venit și timpul nostru să fim învingători”, a declarat acesta.

Talna urmează să întâlnească în barajul pentru promovarea în Liga a 3-a , campioana județului Sălaj, Hanna Barcău Nușfalău. Echipă la care evoluează și foștii olimpiști Florin Mureșan, Gueye Mansour, Adrian Micaș și Gabi Cadar.

Talna Orașu Nou scrie astfel cea mai importantă pagină din istoria clubului, iar următoarele săptămâni pot aduce o nouă performanță de excepție: promovarea în Liga 3 și o posibilă dublă campionat–cupă la nivel județean.






































































































