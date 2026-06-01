Cupa de 1 Iunie la karate, organizată de CS Bushido

Sărbătoare





- zeci de copii au urcat pe tatami de Ziua Copilului

Clubul Sportiv Bushido a organizat, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, tradiționala competiție „Cupa 1 Iunie”, un eveniment dedicat tinerilor practicanți ai artelor marțiale, atât începători, cât și avansați. Concursul s-a desfășurat în două probe, kata și kumite, oferind copiilor posibilitatea de a-și demonstra talentul și progresul realizat la antrenamente.

Alături de sportivii clubului gazdă, pregătiți de sensei Balog András (5 Dan), la competiție au participat și reprezentanții clubului CS Karate Kids, coordonați de sensei Sabou Huța Paul (4 Dan).

Întrecerea s-a desfășurat într-o atmosferă de fair-play și prietenie, iar copiii au oferit demonstrații spectaculoase atât la kata, cât și în meciurile de kumite.

Rezultatele competiției

Proba Kata pe echipe

Locul I:

Vig Ármin, Rácz Márton și Szatmári Áron (CS Bushido)

Locul II:

Umhaser Roland, Kovács Vivien și Kovács Kristóf (CS Karate Kids)

Locul III:

Nagy Sofia, Zolcsak Szabolcs și Lázár Patrik (CS Bushido)

Proba Kumite

Locul I:

Rácz Márton, Szatmári Áron, Vig Ármin, Nagy Sofia, Lázár Patrik și Zolcsak Szabolcs (CS Bushido)

Umhaser Roland, Varga Adrien și Kovács Kristóf (CS Karate Kids)

Locul II:

Varga Botond, Pop Damian, Nagy Ádám și Pop Cornel (CS Karate Kids)

Kevin Patrik și Varga Adrien (CS Bushido)

La finalul competiției, toți participanții au fost felicitați pentru implicare, disciplină și spiritul sportiv demonstrat pe tatami.

În numele clubului organizator, sensei Balog András a adresat mulțumiri Organizației Caritas, părinților și tuturor celor care au sprijinit desfășurarea evenimentului, contribuind la o zi specială dedicată copiilor și sportului.

Cupa de 1 Iunie rămâne unul dintre cele mai îndrăgite evenimente organizate de CS Bushido, oferind tinerilor karateka ocazia de a acumula experiență competițională și de a sărbători prin sport Ziua Copilului.