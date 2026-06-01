Zilele Orașului Satu Mare au adunat zeci de mii de oameni, concerte, voie bună și... o colecție impresionantă de obiecte pierdute. Sau găsite. Sau, în unele cazuri, dispărute fără urmă.

Cel mai discutat incident al weekendului vine din zona competiției Strong Man. Acolo, după cum spun martorii, unui concurent i-ar fi fost furat telefonul mobil.

Acum, dacă tot vorbim despre curaj, trebuie să recunoaștem că făptașul merită măcar o mențiune la capitolul „inconștiență”. Să-i iei bunurile unui om care ridică sute de kilograme și să fugi cu ele presupune un nivel de încredere în propriile picioare greu de explicat.

Din fericire, telefonul poate fi înlocuit. Curajul autorului însă va rămâne mult timp subiect de discuție.

În schimb, în apropierea scenei de muzică populară a fost descoperit un alt obiect pierdut, care a stârnit numeroase comentarii și zâmbete.

Este vorba despre o pereche de extensii de păr, abandonate pe trotuar, probabil după o seară plină de dans, voie bună și emoții artistice.

Din informațiile noastre, proprietara nu a fost identificată până la închiderea ediției. Între timp însă, mai mulți spectatori au declarat că și-ar fi dorit să le păstreze ca suvenir de la Zilele Orașului.

Nu doar obiectele au dispărut în acest weekend.

Unii participanți și-au pierdut echilibrul după întâlniri prelungite cu berea rece și terasele festivalului. Alții și-au pierdut vocea după concerte. Iar cei mai pasionați microbiști susțin că ”au pierdut” finala Ligii Campionilor din cauza artiștilor care au urcat pe scene exact când trebuiau urmărite fazele importante ale meciului. Și susțin c-au fost aduși cu forța de neveste/prietene în fața scenelor.