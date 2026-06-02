Polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112 efectuat de tatăl tânărului, iar cercetările sunt în desfășurare pentru stabilirea tuturor împrejurărilor cazului

O tragedie s-a petrecut în noaptea de 2 iunie în localitatea Acâș, unde un tânăr în vârstă de 18 ani a fost găsit decedat într-o anexă a gospodăriei familiei. Conform informațiilor PresaSM, descoperirea a fost făcută de tatăl acestuia, care a solicitat imediat intervenția autorităților prin apel la numărul unic de urgență 112.

Apel la 112 în miez de noapte

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, sesizarea a fost înregistrată în jurul orei 00:28. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurală Tășnad, care au efectuat primele verificări.

Oamenii legii au identificat trupul neînsuflețit al tânărului într-o anexă a imobilului în care locuia împreună cu familia sa.

Trupul a fost transportat pentru efectuarea necropsiei

Conform procedurilor legale, cadavrul a fost transportat la morga spitalului, unde urmează să fie efectuată necropsia pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului, potrivit PresaSM .

Reprezentanții IPJ Satu Mare au precizat că, în urma verificărilor efectuate până în acest moment, nu există suspiciuni privind implicarea altor persoane în producerea decesului.

Cercetările continuă

Polițiștii continuă cercetările pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs acest tragic eveniment care a îndoliat comunitatea din Acâș.

Moartea unui tânăr aflat la început de drum reprezintă o pierdere dureroasă pentru familie, apropiați și întreaga comunitate locală.