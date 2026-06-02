



Viceprimarul municipiului Satu Mare, Raul Băbțan, a participat la festivitatea de absolvire a elevilor de clasa a XII-a de la Colegiul Național „Ioan Slavici”, eveniment care a marcat încheierea unei etape importante din viața tinerilor și începutul unui nou drum spre maturitate și carieră.

În mesajul adresat absolvenților, viceprimarul i-a încurajat să aibă încredere în propriile forțe, să își urmeze visurile și să nu renunțe în fața dificultăților.

„Privindu-i pe acești tineri, mi-am amintit că fiecare generație are propriile visuri, provocări și drumuri de urmat. Le-am transmis să aibă curajul de a crede în ei, să muncească pentru obiectivele lor și să nu renunțe atunci când întâlnesc obstacole”, a declarat Raul Băbțan.

Totodată, viceprimarul și-a exprimat speranța că mulți dintre absolvenți vor reveni la Satu Mare după finalizarea studiilor și acumularea experienței profesionale, contribuind la dezvoltarea comunității locale.

„După ce vor acumula experiență și își vor construi cariera, sper să îi regăsim acasă, la Satu Mare. Orașul nostru se dezvoltă și are nevoie de energia, competența și implicarea lor”, a transmis viceprimarul municipiului Satu Mare.

La final, Raul Băbțan i-a felicitat pe absolvenți pentru rezultatele obținute și le-a urat succes la examenul de Bacalaureat, precum și în toate proiectele și provocările care îi așteaptă în viitor.

Festivitatea s-a desfășurat într-o atmosferă emoționantă, reunind elevi, profesori, părinți și invitați, toți celebrând una dintre cele mai importante etape din parcursul educațional al tinerilor.