Având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoare la posibila adoptare a unor forme de protest de către grefierii membri ai Sindicatului Național al Grefei Judiciare – Dicasterial, Tribunalul Satu Mare aduce la cunoștința opiniei publice faptul că activitatea instanței se va desfășura în perioada 2–5 iunie 2026 în condiții normale, fără disfuncționalități.

Ședințele de judecată vor avea loc conform programărilor stabilite anterior, iar activitatea tuturor compartimentelor administrative ale instanței se va desfășura fără modificări ale programului de lucru cu publicul, urmând ca, în urma consultărilor organizate pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Justiție” cu reprezentanții organizațiilor sindicale, ce vor avea loc în data de 04.06.2026, să fie adoptate măsurile ce se impun, în funcție de rezultatele acestora.

Tribunalul Satu Mare își reafirmă angajamentul pentru asigurarea continuității actului de justiție și a bunei desfășurări a activității judiciare.

În același timp, corpul de magistrați își exprimă solidaritatea cu demersurile inițiate de grefieri, subliniind importanța respectării drepturilor profesionale și a asigurării unui dialog instituțional constructiv pentru soluționarea revendicărilor acestora.