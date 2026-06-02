PRECIZĂRI. activitatea instanței se va desfășura în condiții normale, fără disfuncționalități, la Satu Mare

Locale 02.06.2026 15:43
PRECIZĂRI. activitatea instanței se va desfășura în condiții normale, fără disfuncționalități, la Satu Mare

Având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoare la posibila adoptare a unor forme de protest de către grefierii membri ai Sindicatului Național al Grefei Judiciare – Dicasterial, Tribunalul Satu Mare aduce la cunoștința opiniei publice faptul că activitatea instanței se va desfășura în perioada 2–5 iunie 2026 în condiții normale, fără disfuncționalități.

Ședințele de judecată vor avea loc conform programărilor stabilite anterior, iar activitatea tuturor compartimentelor administrative ale instanței se va desfășura fără modificări ale programului de lucru cu publicul, urmând ca, în urma consultărilor organizate pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Justiție” cu reprezentanții organizațiilor sindicale, ce vor avea loc în data de 04.06.2026, să fie adoptate măsurile ce se impun, în funcție de rezultatele acestora.

Tribunalul Satu Mare își reafirmă angajamentul pentru asigurarea continuității actului de justiție și a bunei desfășurări a activității judiciare.

În același timp, corpul de magistrați își exprimă solidaritatea cu demersurile inițiate de grefieri, subliniind importanța respectării drepturilor profesionale și a asigurării unui dialog instituțional constructiv pentru soluționarea revendicărilor acestora.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
tech
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda