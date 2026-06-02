Primarul comunei Homoroade, Simion Ardelean, a transmis un mesaj de apreciere și felicitare elevilor de la Școala Gimnazială Homorodu de Mijloc, care au participat la evenimentul cultural „Dănțu la Șură” Măriuș 2026. Prezența acestora a fost remarcată prin entuziasm, talent și implicare, contribuind la promovarea folclorului și a tradițiilor populare românești.

Participare dedicată promovării tradițiilor locale

Elevii au reprezentat cu cinste atât unitatea de învățământ, cât și întreaga comunitate din Homoroade, demonstrând că valorile culturale autentice continuă să fie apreciate și transmise mai departe de noile generații.

Evenimentul „Dănțu la Șură” Măriuș 2026 a oferit cadrul ideal pentru ca tinerii să intre în contact direct cu tradițiile satului românesc, prin muzică, dans și port popular.

Recunoștință pentru cadrele didactice coordonatoare

Edilul a adresat mulțumiri și cadrelor didactice implicate în pregătirea elevilor, subliniind rolul important al școlii în păstrarea identității culturale locale.

Coordonarea muzicală a fost asigurată de profesorul Florin Sima, membru al ansamblului „Cununița”, contribuind la pregătirea artistică a elevilor și la calitatea momentului prezentat.

Promovarea valorilor autentice românești

Prin participarea la acest eveniment, elevii din Homorodu de Mijloc au demonstrat că tradițiile și folclorul românesc rămân vii și sunt duse mai departe cu respect și pasiune de către tânăra generație.

Primarul Simion Ardelean a transmis felicitări tuturor elevilor și cadrelor didactice implicate, apreciind efortul acestora de a promova valorile autentice ale comunității.