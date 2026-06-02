Polițiștii au deschis dosare penale în două cazuri distincte, după ce testările etilotest au indicat valori ridicate ale alcoolemiei, iar într-o situație a fost constatat și lipsa permisului de conducere

Două incidente rutiere produse la finalul lunii mai au atras atenția polițiștilor din Satu Mare, după ce în ambele cazuri conducătorii auto au fost depistați sub influența alcoolului, iar unul dintre aceștia nu deținea permis de conducere.

Accident produs pe fondul consumului de alcool, pe aleea Mureșului

La data de 30 mai, în jurul orei 20:10, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe aleea Mureșului.

Din primele verificări, s-a stabilit că un bărbat de 46 de ani, din municipiul Satu Mare, aflat la volanul unui autoturism, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un vehicul staționat regulamentar.

Evenimentul s-a soldat exclusiv cu pagube materiale, fără a fi înregistrate victime.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare care depășește limita legală și intră sub incidența legii penale. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, cercetările fiind în desfășurare.

Șofer fără permis, depistat beat la volan în Lazuri

Un al doilea caz a fost înregistrat în noaptea de 31 mai, în jurul orei 02:00, pe Drumul Județean 194, în localitatea Lazuri. Polițiștii rutieri aflați în serviciu au oprit pentru control o autoutilitară condusă de un tânăr de 24 de ani, din localitate.

În urma verificărilor, s-a constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Mai mult, testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Acțiuni continue pentru siguranța rutieră

Polițiștii rutieri continuă cercetările în ambele situații și reamintesc faptul că șofatul sub influența alcoolului și conducerea fără permis reprezintă abateri grave de la legislația rutieră, cu risc major de producere a accidentelor.

Autoritățile transmit că astfel de comportamente sunt sancționate ferm, în scopul creșterii siguranței tuturor participanților la trafic.