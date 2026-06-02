Locale 02.06.2026 13:15
RUTIER. Două accidente rutiere în Satu Mare și Negrești-Oaș au provocat rănirea a două persoane, inclusiv un motociclist grav rănit

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-au produs evenimentele de pe DN 19A și DJ 109L

În ultimele zile, județul Satu Mare a fost scena a două evenimente rutiere distincte, soldate cu victime și pagube materiale, potrivit informațiilor transmise de polițiștii rutieri. Ambele cazuri sunt în prezent în atenția autorităților, care desfășoară cercetări pentru stabilirea exactă a circumstanțelor producerii accidentelor.

Motociclist grav rănit în urma unei coliziuni la Dorolț

Primul eveniment a avut loc la data de 29 mai, în jurul orei 16:12, pe Drumul Național 19A, în localitatea Dorolț. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la producerea unui accident rutier.

Din primele verificări, s-a stabilit că un bărbat de 51 de ani, din municipiul Satu Mare, aflat la volanul unui autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzător în momentul efectuării unui viraj la stânga, intrând în coliziune cu o motocicletă condusă de un bărbat de 57 de ani, cetățean ceh.

În urma impactului, motociclistul a suferit vătămări corporale grave, fiind transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,11 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul șoferului autoturismului.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

Tânără de 18 ani rănită după ce a pierdut controlul volanului

Un al doilea accident s-a produs la data de 1 iunie, la ora 16:04, pe Drumul Județean 109L, pe direcția spre localitatea Turulung. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Negrești-Oaș și ai Secției de Poliție Rurală Gherța Mică au intervenit la fața locului după ce au fost alertați prin 112.

Potrivit primelor cercetări, o tânără de 18 ani din localitatea Gherța Mică, aflată la volanul unui autoturism, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare într-o curbă, pe fondul neadaptării vitezei. Autoturismul a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate.

În urma impactului, conducătoarea auto a suferit răni ușoare și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Testarea cu aparatul etilotest a indicat rezultat negativ.

Anchete în desfășurare

În ambele cazuri, polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările producerii accidentelor și pentru a dispune măsurile legale care se impun.

Autoritățile reamintesc participanților la trafic importanța respectării regulilor de circulație, adaptării vitezei la condițiile de drum și a conducerii responsabile pentru prevenirea unor astfel de evenimente.

