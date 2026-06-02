Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat în perioada 29 mai- 01 iunie a.c., activități de menținere a unui climat de ordine și siguranță publică în județ, aplicând peste 190 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 80.000 de lei.

Totodată, polițiștii sătmăreni care au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru efectuarea unor activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier în județ, aplicând peste 480 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 170.000 de lei.

De asemenea, a fost luată măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce în cazul a 30 conducători de autoturisme, fiind reținute și 22 certificate de înmatriculare ale autoturismelor.