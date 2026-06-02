Aeroportul Internațional Satu Mare anunță reluarea unei curse externe mult așteptate de pasagerii din județ și din întreaga regiune. Începând cu data de 8 iunie 2026, compania Tailwind Airlines va opera din nou zborurile directe pe ruta Satu Mare – Antalya, oferind turiștilor posibilitatea de a ajunge rapid într-una dintre cele mai populare destinații de vacanță din Turcia.

O destinație preferată de turiștii din regiune

Antalya se numără printre cele mai căutate destinații estivale de către români, fiind recunoscută pentru plajele sale spectaculoase, resorturile moderne și numeroasele atracții turistice. Reluarea acestei curse vine în întâmpinarea cererii constante din partea pasagerilor care aleg anual litoralul turcesc pentru concediile de vară.

Zborul direct dintre Satu Mare și Antalya reprezintă o alternativă comodă și eficientă pentru locuitorii județului și ai zonelor învecinate, eliminând necesitatea deplasărilor către alte aeroporturi din țară.

Zboruri săptămânale pe tot parcursul sezonului estival

Potrivit programului anunțat, Tailwind Airlines va opera cursa în fiecare zi de luni, pe durata sezonului de vară 2026. Decolarea de pe Aeroportul Internațional Satu Mare este programată la ora 10:15, ora locală.

Reluarea acestei conexiuni aeriene contribuie la diversificarea ofertelor de călătorie disponibile din județ și consolidează rolul Aeroportului Internațional Satu Mare în facilitarea accesului către destinații turistice internaționale apreciate de public.

Vești bune pentru iubitorii vacanțelor la mare

Reintroducerea zborului direct către Antalya reprezintă o veste excelentă pentru cei care își planifică vacanța de vară și doresc să ajungă rapid la malul Mării Mediterane. Destinația continuă să fie una dintre cele mai solicitate în sezonul estival, datorită condițiilor excelente de cazare, serviciilor turistice de calitate și climatului favorabil.

Reprezentanții Aeroportului Internațional Satu Mare îi invită pe pasageri să profite de această oportunitate și le transmit că îi așteaptă cu drag la bordul cursei care va inaugura sezonul estival 2026 pe ruta Satu Mare – Antalya.