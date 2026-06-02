Peste 130 de verificări efectuate, sancțiuni de 4.000 de lei și intervenții pentru siguranța participanților la evenimentele dedicate sărbătorii orașului

Jandarmii sătmăreni au fost mobilizați în perioada 29 mai – 1 iunie 2026 pentru asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică pe timpul manifestărilor dedicate Zilelor Municipiului Satu Mare, precum și al altor evenimente organizate în județ. Pe lângă misiunile preventive și de menținere a ordinii publice, oamenii legii au intervenit în mai multe situații care au necesitat măsuri imediate, inclusiv în cazuri privind deținerea de droguri de risc.

Droguri descoperite în timpul misiunilor

În cadrul activităților desfășurate pe perioada evenimentelor, jandarmii au constatat două infracțiuni privind deținerea de droguri de risc. Persoanele implicate au fost depistate în flagrant, fiind întocmite documentele de sesizare necesare și predate organelor competente pentru continuarea cercetărilor.

Acțiunile fac parte din eforturile permanente ale forțelor de ordine de prevenire și combatere a consumului și traficului de substanțe interzise în spațiile publice și la manifestările cu participare numeroasă.

Peste 130 de verificări și amenzi de 4.000 de lei

Pe durata misiunilor, jandarmii au efectuat 130 de verificări prin intermediul aplicației eDAC, instrument utilizat pentru identificarea și verificarea persoanelor în scopul prevenirii faptelor antisociale.

Pentru încălcarea normelor de conviețuire socială, au fost aplicate opt sancțiuni contravenționale în valoare totală de 4.000 de lei. Printre abaterile constatate s-au numărat adresarea de injurii și expresii jignitoare în spațiul public, efectuarea de gesturi obscene, apelarea la mila publicului și participarea la scandaluri.

Totodată, jandarmii au aplicat și cinci avertismente scrise, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991 și ale Legii nr. 60/1991.

Copil rătăcit, găsit și redat familiei

Un moment care a demonstrat eficiența colaborării dintre cetățeni și forțele de ordine a avut loc în seara zilei de 31 mai, în jurul orei 21:30. Un copil în vârstă de nouă ani, care se rătăcise în zona Pieței 25 Octombrie, în apropierea scenei principale a evenimentelor, a fost observat de un cetățean și condus la punctul de comandă al Jandarmeriei.

Jandarmii au acționat prompt pentru identificarea părinților, iar după verificările efectuate, minorul a fost încredințat familiei sale în deplină siguranță.

Mulțumiri pentru spiritul civic și responsabilitatea participanților

La finalul misiunilor, reprezentanții Jandarmeriei au transmis mulțumiri cetățeanului care a intervenit pentru sprijinirea copilului rătăcit, dar și tuturor participanților care au respectat măsurile dispuse și au contribuit la desfășurarea în condiții de siguranță a manifestărilor organizate în municipiu și în județ.

Bilanțul acestor zile arată că prezența activă a forțelor de ordine, alături de implicarea comunității, reprezintă elemente esențiale pentru desfășurarea în siguranță a evenimentelor publice de amploare.