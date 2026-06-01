„Stradivari virtuosi” la Tășnad și Satu Mare

Cele două interviuri pe care le-a găzduit paginile cotidianului nostru cu Răzvan Stoica, deținătorul celebrei viori „Stradivarius ex-Ernst 1729”, sunt expresive pentru a releva dimensinea evenimentelor ce vor avea loc în această săptămână în județul nostru. Interviurile luate de colegii mei poartă eleganța și parfumul rebelei Raluca Jofi (17 februarie 2021), respectiv exigența și rigoarea documentaristului Nicu Ghișan (15 decembrie 2025). Despre sora sa, pianista Andreea Stoica, am redat câteva date biografice în una din precedentele sale vizite la Satu Mare (17 octombrie 2022).

Spectacolele celor doi maeștri vor avea loc miercuri, de la ora 18, în Sala Caritas din Tășnad (preț bilet 21 de lei) și joi, de la obișnuita oră 19 (abonament nr. 46 sau bilet procurat de la casieria filarmonicii), în Sala Filarmonicii de Stat Dinu Lipatti.

Programul după-amiezilor cuprinde selecții și lucrări din nemuritorii Wolfgang Amadeus Mozart, Camille Saint-Saëns, Niccolò Paganini, Maurice Ravel și Piotr Ilici Ceaikovski, astfel încât doar treburi foarte importante ne-ar putea face să lipsim de la asemenea întâlniri cu muzica de cea mai bună calitate.





Stradivarius (sursa wikipedia)

Un Stradivarius este un instrument cu coarde, cum ar fi o vioară, o violă, un violoncel sau o chitară, realizat la sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea de Antonio Stradivari și alți membri ai familiei Stradivari din Cremona (Italia). Aceste instrumente sunt cunoscute pentru măiestria lor, calitatea tonală și moștenirea durabilă și sunt considerate unele dintre cele mai bune realizate vreodată. Viorile lui Stradivari, în special, sunt râvnite de muzicieni și colecționari, multe dintre ele vânzându-se cu milioane de dolari.





Antonio Stradivari a realizat peste 1.100 de instrumente, dintre care aproximativ 650 au supraviețuit până astăzi. Metodele exacte folosite de Stradivari pentru a produce sunetul faimos al instrumentelor rămân necunoscute, teoriile variind de la calitatea unică a lemnului folosit în timpul „micii epoci glaciare” până la lacurile și tratamentele chimice aplicate. În ciuda cercetărilor științifice extinse, inclusiv analize acustice moderne și scanări CT, nimeni nu a reprodus în mod concludent sau a explicat pe deplin calitățile tonale ale instrumentelor Stradivari.

Reputația instrumentelor Stradivarius pentru calitatea inegalabilă a sunetului a fost ades dezbătută. Experimentele oarbe efectuate încă din secolul al XIX-lea nu au găsit nicio diferență semnificativă în construcția instrumentelor Stradivari și viorile moderne de înaltă calitate. Aceste descoperiri i-au pus pe unii să se îndoiască de obiectivitatea statutului legendar al instrumentelor.

Instrumentele Stradivarius sunt încă folosite de muzicieni de renume și sunt găzduite în muzee din întreaga lume, cum ar fi „Museo del Violino” din Cremona, care păstrează mai multe instrumente Stradivarius. Inițiative precum „Stradivarius Sound Bank” au avut ca scop capturarea digitală și conservarea sunetelor acestor instrumente pentru generațiile viitoare. Instrumentele Stradivarius au devenit cunoscute în cultura populară reprezentând arta muzicală de elită.

