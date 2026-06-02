Administrația locală pune accent pe comunicarea deschisă și identificarea soluțiilor concrete pentru problemele semnalate de sătmăreni

Conducerea Primăriei Municipiului Satu Mare continuă sesiunile de audiențe dedicate cetățenilor, consolidând astfel dialogul direct dintre administrația locală și comunitate. În cadrul întâlnirilor organizate periodic, reprezentanții administrației ascultă problemele și propunerile sătmărenilor, oferind îndrumare și sprijin pentru găsirea celor mai potrivite soluții.

Astăzi, viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș s-a întâlnit cu cetățenii înscriși în audiențe, discutând punctual despre aspectele semnalate și analizând posibilitățile de rezolvare a problemelor prezentate.

Fiecare sesizare contează

Potrivit viceprimarului Cristina Tămășan-Ilieș, dialogul direct cu cetățenii reprezintă una dintre cele mai importante legături dintre administrația publică și comunitate.

„Dialogul direct cu sătmărenii rămâne una dintre cele mai importante punți dintre administrație și comunitate. Am continuat astăzi sesiunile de audiențe, întâlnindu-mă cu sătmărenii înscriși pentru a discuta deschis, punctual și aplicat despre problemele și nevoile semnalate. Fiecare sesizare contează, iar prin comunicare, implicare și colaborare putem identifica soluții concrete pentru comunitatea noastră”, a transmis viceprimarul municipiului Satu Mare.

În cadrul audiențelor au fost abordate diverse teme de interes pentru cetățeni, de la probleme administrative și infrastructură până la aspecte care țin de serviciile publice locale, toate fiind analizate în vederea identificării unor soluții eficiente și aplicabile.

Satu Mare CITY Portal – un instrument modern pentru comunicarea cu administrația

Reprezentanții Primăriei încurajează cetățenii să utilizeze platforma digitală Satu Mare CITY Portal, un instrument modern care facilitează comunicarea rapidă și eficientă cu administrația locală.

Prin intermediul portalului, sătmărenii pot accesa servicii publice online, pot transmite sesizări și solicitări, precum și pot urmări stadiul de soluționare al problemelor semnalate.

„Pentru o comunicare rapidă și eficientă cu administrația locală, vă încurajez să utilizați Satu Mare CITY Portal. Aici puteți accesa serviciile disponibile, transmite sesizări și urmări soluționarea problemelor într-un mod simplu și accesibil”, a mai precizat Cristina Tămășan-Ilieș.

Administrație aproape de cetățeni

Prin organizarea constantă a audiențelor și dezvoltarea instrumentelor digitale de comunicare, Primăria Municipiului Satu Mare își propune să mențină o relație apropiată cu cetățenii și să răspundă cât mai eficient nevoilor comunității. Dialogul direct și implicarea activă a locuitorilor rămân elemente esențiale pentru dezvoltarea orașului și îmbunătățirea calității vieții în municipiu.