Noua organizație de voluntariat și servicii comunitare a fost inaugurată în prezența a peste 150 de invitați din țară și din străinătate

Satu Mare are, începând de acum, un nou ambasador al implicării civice și al voluntariatului. Lions Club Civitas Satu Mare și-a celebrat chartarea oficială în cadrul unui eveniment festiv de amploare, care a reunit peste 150 de invitați din România și din străinătate, marcând astfel intrarea oficială a clubului în marea familie internațională Lions.

Momentul reprezintă începutul unei noi etape pentru comunitatea sătmăreană, prin constituirea unei organizații care își propune să dezvolte proiecte cu impact social, educațional și umanitar, în beneficiul cetățenilor.

Peste 42 de membri fondatori, uniți de dorința de a servi comunitatea

Lions Club Civitas Satu Mare pornește la drum cu peste 42 de membri fondatori, oameni din diverse domenii de activitate care au ales să se implice activ în viața comunității și să contribuie la dezvoltarea unor proiecte menite să răspundă nevoilor locale.

Sub deviza internațională „We Serve”, membrii noului club și-au asumat misiunea de a promova solidaritatea, responsabilitatea socială și sprijinul acordat persoanelor aflate în nevoie, în concordanță cu principiile organizației Lions International.

Liderii Lions România, prezenți la ceremonia de chartare

Importanța evenimentului a fost subliniată și de prezența unor reprezentanți de marcă ai Districtului Lions România. La ceremonie au participat District Governor Alexandru Grigorovici, Past District Governor Mirela Grigorovici, Immediate Past District Governor Manuel Seles, Past District Governor Florian Dacin, precum și numeroși lideri și membri ai cluburilor Lions din întreaga țară.

Discursurile susținute în cadrul evenimentului au evidențiat rolul esențial pe care organizațiile de voluntariat îl au în dezvoltarea comunităților și în susținerea proiectelor cu impact social.

Distincții de prestigiu și momente emoționante

Un punct de atracție al serii l-a constituit acordarea unor distincții și recunoașteri pentru persoanele care susțin valorile și proiectele Lions.

Printre cele mai emoționante momente s-a numărat acordarea distincției Melvin Jones Fellow (MJF) lui Gabriel Mihali. Considerată cea mai înaltă formă de recunoaștere oferită de Fundația Internațională a Cluburilor Lions (LCIF), această distincție recompensează implicarea remarcabilă și contribuția semnificativă la dezvoltarea proiectelor umanitare și comunitare.

O seară de sărbătoare și comunitate

Atmosfera festivă a fost completată de momente artistice susținute de dansatorii școlii Lead & Follow Carei, de tineri artiști locali și de DJ Codre, care au contribuit la succesul evenimentului.

Prezentarea ceremoniei a fost asigurată de Anișoara Deak și Florin Mureșan, care au ghidat invitații prin momentele importante ale serii.

Evenimentul a beneficiat, de asemenea, de sprijinul mai multor sponsori și parteneri media din județul Satu Mare, a căror contribuție a făcut posibilă organizarea și promovarea ceremoniei de chartare.

Un început promițător pentru comunitatea sătmăreană

Reprezentanții Lions Club Civitas Satu Mare au transmis că lansarea oficială nu reprezintă finalul unui proiect, ci începutul unui drum care va aduce numeroase inițiative în folosul comunității.

„Această lansare nu reprezintă un final, ci începutul unui drum pe care ne dorim să construim proiecte cu impact real pentru comunitatea sătmăreană”, au transmis reprezentanții noului club.

Prin înființarea Lions Club Civitas Satu Mare, județul câștigă o nouă organizație dedicată voluntariatului, solidarității și implicării civice, pregătită să transforme deviza „We Serve” într-o realitate concretă pentru comunitatea locală.